ФОТО. Остановил мяч рукой. Атлетико избежал пенальти в матче с Барсой
Судья вовремя не разобрался в ситуации
Мадридский «Атлетико» оформил гостевую победу над «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0), однако после поединка центром обсуждения стал не триумф «матрасников», а спорный эпизод на 54-й минуте.
Ведя в счете 1:0, вратарь «Атлетико» Хуан Муссо и защитник Марк Пубиль не разобрались в ситуации и нарушили правила.
Хуан выполнил розыгрыш от ворот, но Марк потерял концентрацию и коснулся мяча рукой. Игроки «Барселоны» сразу начали давить на арбитра Иштвана Ковача, однако судья решил пропустить эпизод.
По информации источников, в помещении VAR царил настоящий хаос из-за эпизода с Пубилем. Судьи не смогли оперативно разобраться в моменте и промолчали.
При этом Ковачу показалось, что игроки «Барселоны» протестуют против задержки времени со стороны «Атлетико», а не за игру рукой, поэтому он решил не обращать внимания на крики.
Если бы судья зафиксировал фол в этой ситуации, «Барселона» имела бы шанс сравнять счет с пенальти, а «Атлетико» остался бы без игрока защиты, который уже имел желтую карточку.
Каталонский клуб планирует в ближайшее время обратиться в УЕФА для детального рассмотрения момента с рукой Марка.
La acción entre Musso y Pubill por la que el FC Barcelona pidió penalti👀— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 8, 2026
🚨 𝐍𝐄𝐖: The VAR room was reportedly confused for a moment when the handball incident between Musso and Pubill occurred.— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 9, 2026
The VAR referee thought the Barça players were protesting because of time-wasting attempts, not because of the handball incident itself.
En España se armó un revuelo gigante por ESTA MANO de Pubill NO SANCIONADA como PENAL para el Barça, después del pase de Musso…— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 8, 2026
