  4. ФОТО. Остановил мяч рукой. Атлетико избежал пенальти в матче с Барсой
09 апреля 2026, 13:07 | Обновлено 09 апреля 2026, 13:40
Судья вовремя не разобрался в ситуации

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Пубиль

Мадридский «Атлетико» оформил гостевую победу над «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0), однако после поединка центром обсуждения стал не триумф «матрасников», а спорный эпизод на 54-й минуте.

Ведя в счете 1:0, вратарь «Атлетико» Хуан Муссо и защитник Марк Пубиль не разобрались в ситуации и нарушили правила.

Хуан выполнил розыгрыш от ворот, но Марк потерял концентрацию и коснулся мяча рукой. Игроки «Барселоны» сразу начали давить на арбитра Иштвана Ковача, однако судья решил пропустить эпизод.

По информации источников, в помещении VAR царил настоящий хаос из-за эпизода с Пубилем. Судьи не смогли оперативно разобраться в моменте и промолчали.

При этом Ковачу показалось, что игроки «Барселоны» протестуют против задержки времени со стороны «Атлетико», а не за игру рукой, поэтому он решил не обращать внимания на крики.

Если бы судья зафиксировал фол в этой ситуации, «Барселона» имела бы шанс сравнять счет с пенальти, а «Атлетико» остался бы без игрока защиты, который уже имел желтую карточку.

Каталонский клуб планирует в ближайшее время обратиться в УЕФА для детального рассмотрения момента с рукой Марка.

Андрей Витренко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Ну звернуться в УЄФА, і що це дасть ? 
Это такие моменты были у нас в детстве в дворовом футболе...
Як Барсуконі підсужують у чемпі, так ніхто нікуди не звертається. Це вам отвєтка.
