ФОТО. Остановил мяч рукой. Атлетико избежал пенальти в матче с Барсой

Мадридский «Атлетико» оформил гостевую победу над «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0), однако после поединка центром обсуждения стал не триумф «матрасников», а спорный эпизод на 54-й минуте.

Ведя в счете 1:0, вратарь «Атлетико» Хуан Муссо и защитник Марк Пубиль не разобрались в ситуации и нарушили правила.

Хуан выполнил розыгрыш от ворот, но Марк потерял концентрацию и коснулся мяча рукой. Игроки «Барселоны» сразу начали давить на арбитра Иштвана Ковача, однако судья решил пропустить эпизод.

По информации источников, в помещении VAR царил настоящий хаос из-за эпизода с Пубилем. Судьи не смогли оперативно разобраться в моменте и промолчали.

При этом Ковачу показалось, что игроки «Барселоны» протестуют против задержки времени со стороны «Атлетико», а не за игру рукой, поэтому он решил не обращать внимания на крики.

Если бы судья зафиксировал фол в этой ситуации, «Барселона» имела бы шанс сравнять счет с пенальти, а «Атлетико» остался бы без игрока защиты, который уже имел желтую карточку.

Каталонский клуб планирует в ближайшее время обратиться в УЕФА для детального рассмотрения момента с рукой Марка.

La acción entre Musso y Pubill por la que el FC Barcelona pidió penalti👀



— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 8, 2026

🚨 𝐍𝐄𝐖: The VAR room was reportedly confused for a moment when the handball incident between Musso and Pubill occurred.



The VAR referee thought the Barça players were protesting because of time-wasting attempts, not because of the handball incident itself.



They didn't… pic.twitter.com/9HiFFvijIz — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 9, 2026