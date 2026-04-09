Легенда Барселоны разнес арбитра после фиаско против Атлетико
Тьерри Анри раскритиковал арбитра матча, который удалил Пау Кубарси
Бывший форввард каталонской Барселоны Тьерри Анри раскритиковал арбитра матча, который удалил Пау Кубарси в матче против Атлетико (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Нет, нет, нет… Для меня это не красная карточка. Простите… Я понимаю правило, но нужно смотреть на ситуацию. Мяч не находится полностью под контролем, угол не идеален, и есть еще определенная дистанция до ворот. Мы уверены, что он забьет?
Я в этом не уверен. Для меня это желтая карточка, а не красная... Потому что как только ты удаляешь игрока, ты меняешь весь матч. А в Лиге чемпионов нужно быть уверенным на 100%», – сказал Анри.
Ответный матч между Барселоной и Атлетико состоится уже через неделю, во вторник, 14 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
🚨🗣️ Thierry Henry on Pau Cubarsí's red card vs. Atlético Madrid:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 9, 2026
"No, no, no… For me this is NOT a red card. Sorry... I understand the rule, but you have to look at the situation."
"The ball isn't fully under control, the angle isn't perfect, and there's still a bit of… pic.twitter.com/7Ekt7Vl7Hr
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Фол був. Тому червона там без варіантів. На жаль.