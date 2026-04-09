Легенда Барселоны разнес арбитра после фиаско против Атлетико

Бывший форввард каталонской Барселоны Тьерри Анри раскритиковал арбитра матча, который удалил Пау Кубарси в матче против Атлетико (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нет, нет, нет… Для меня это не красная карточка. Простите… Я понимаю правило, но нужно смотреть на ситуацию. Мяч не находится полностью под контролем, угол не идеален, и есть еще определенная дистанция до ворот. Мы уверены, что он забьет?

Я в этом не уверен. Для меня это желтая карточка, а не красная... Потому что как только ты удаляешь игрока, ты меняешь весь матч. А в Лиге чемпионов нужно быть уверенным на 100%», – сказал Анри.

Ответный матч между Барселоной и Атлетико состоится уже через неделю, во вторник, 14 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.