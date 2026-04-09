  Легенда Барселоны разнес арбитра после фиаско против Атлетико
09 апреля 2026, 12:19 | Обновлено 09 апреля 2026, 12:32
Легенда Барселоны разнес арбитра после фиаско против Атлетико

Тьерри Анри раскритиковал арбитра матча, который удалил Пау Кубарси

Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Бывший форввард каталонской Барселоны Тьерри Анри раскритиковал арбитра матча, который удалил Пау Кубарси в матче против Атлетико (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нет, нет, нет… Для меня это не красная карточка. Простите… Я понимаю правило, но нужно смотреть на ситуацию. Мяч не находится полностью под контролем, угол не идеален, и есть еще определенная дистанция до ворот. Мы уверены, что он забьет?

Я в этом не уверен. Для меня это желтая карточка, а не красная... Потому что как только ты удаляешь игрока, ты меняешь весь матч. А в Лиге чемпионов нужно быть уверенным на 100%», – сказал Анри.

Ответный матч между Барселоной и Атлетико состоится уже через неделю, во вторник, 14 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Тьерри Анри Пау Кубарси Барселона удаление (красная карточка) Атлетико Мадрид Лига чемпионов Барселона - Атлетико
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 4
На мою думку, арбітр повинен був показати Коке жовту картку після цого фолу на 08 хви-лині проти Ольмо і другу жовту після його явного фолу на 39 хвилині проти Ямала і... вилучити його з поля. І все  - гра б була зовсім інша, та і результат також інший. Зайвий раз наголошую, що Атлетіко (Мадрід) найжорстокіша та брудна команда Європи. Гидота...
Т'єрі Анрі молодець. Дійсно, в матчах Ліги чемпіонів правила змінюються. Це не якесь там занюхане АПЛ чи Ла Ліга чи не дай боже Серія А. Тут червоні картки треба давати не за правилом, а як відчуваєш щоб було чесно.
Кубарсі просто прийняв неправильне і поспішне рішення. Це через молодість. Насправді дійсно не факт, що м'яч взагалі був при прийнятим нормально. Та фол здійснений у момент прийому, коли гравець Атлетико виходив один на один. Можна було б дочекатись прийому і фолити чи ні вже по факту якості прийому.
Фол був. Тому червона там без варіантів. На жаль.
чиста червона без варіантів
