  4. ФЛИК: «Для меня это явная красная карточка»
Лига чемпионов
09 апреля 2026, 07:53 | Обновлено 09 апреля 2026, 09:07
ФЛИК: «Для меня это явная красная карточка»

Тренер «Барселоны» дал комментарий после поражения от «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал пресс-конференцию после поражения от «Атлетико» (0:2) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов:

«Я не знаю, что происходит в ситуации, когда вратарь начинает игру, защитник останавливает мяч рукой, а затем продолжает игру.

Для меня это явная красная карточка, ну или вторая желтая и пенальти. [VAR] может объяснить, почему это не [пересмотрено]. Я не могу поверить, что это не красная карточка. Ощущения нехорошие. Это кажется несправедливым. Нам приходится с этим мириться. Мы будем бороться в следующий вторник.

Они забили два гола, у них очень сильные нападающие. Мы знаем, что защищаться против них нелегко. Первый гол мы должны были отразить гораздо лучше.

Мы получили красную карточку, и сразу же «Атлетико» забил первый гол... VAR сегодня был очень сосредоточен на «Атлетико». Арбитр – немец, так что спасибо, Германия.

Мы хорошо играли в первом тайме, а также во втором, несмотря на то, что остались в меньшинстве. Играя в меньшинстве, мы отдавали все силы, сегодня нам не повезло.

Мы будем бороться. Еще ничего не решено. Возможно, до полуфинала еще далеко, но у нас есть шанс, и мы постараемся».

Даниил Кирияка Источник: ESPN
