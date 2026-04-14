ФОТО. Позор. Фанаты Барселоны проявили неуважение к Гризманну

Болельщики «Барселоны» продемонстрировали свое отношение к нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну накануне второго матча мадридцев и каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.

На стадионе мадридского клуба «Метрополитано» размещены таблички с именами знаковых личностей «Атлетико», среди которых есть и Антуан.

Фанаты каталонцев прибегли к вандализму и испортили надпись в честь Гризманна, оставив мусор и наклейку «Барселоны».

Напомним, что Антуан выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 годы, однако не сумел стать лидером команды и впоследствии вернулся в «Атлетико».

Первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» завершился поражением каталонцев со счетом 0:2. Ответная игра в Мадриде состоится 14 апреля в 22:00.

