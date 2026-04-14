ФОТО. Позор. Фанаты Барселоны проявили неуважение к Гризманну
Каталонцы испортили табличку Антуана на стадионе «Метрополитано»
Болельщики «Барселоны» продемонстрировали свое отношение к нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну накануне второго матча мадридцев и каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.
На стадионе мадридского клуба «Метрополитано» размещены таблички с именами знаковых личностей «Атлетико», среди которых есть и Антуан.
Фанаты каталонцев прибегли к вандализму и испортили надпись в честь Гризманна, оставив мусор и наклейку «Барселоны».
Напомним, что Антуан выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 годы, однако не сумел стать лидером команды и впоследствии вернулся в «Атлетико».
Первый матч между «Барселоной» и «Атлетико» завершился поражением каталонцев со счетом 0:2. Ответная игра в Мадриде состоится 14 апреля в 22:00.
ФОТО. Позор. Фанаты Барселоны проявили неуважение к Гризманну
This is what Antoine Griezmann's plaque currently looks like outside the Metropolitano.@mundodeportivo pic.twitter.com/isEUsvo4pm— Atletico Universe (@atletiuniverse) April 14, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист сможет играть за «горняков» только с августа
Бывший тренер «Динамо» – о Ротане