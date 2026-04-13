ВИДЕО. Флик недоволен качеством мадридской травы
Тренер «Барселоны» пожаловался представителям УЕФА на качество газона
«Барселона» готовится к своему самому важному матчу сезона – во вторник каталонцам нужно отыграться с 0:2 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
За день до игры каталонцы проводят тренировку на стадионе «Атлетико», и главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик пожаловался представителям УЕФА на состояние поля перед матчем с «Атлетико». Главный тренер «Барселоны» обратился к делегатам УЕФА, присутствующим на тренировке, и указал на определенный участок поля. Его беспокойство, по всей видимости, связано с высотой травы. Остается неясным, распространяется ли его недовольство также на сухость покрытия поля.
Качество поля может отрицательно повлиять на шансы «Барселоны» взять реванш, так как этот компонент важен для техничного коллектива из Каталонии.
Матч запланирован на вторник и начнется в 22:00.
🎥| Flick making it known to the UEFA delegates present, that he is unhappy regarding the condition of the pitch at Metropolitano.— Barça Buzz (@Barca_Buzz) April 13, 2026
Via: @eldesmarque pic.twitter.com/4p8sWNbkLp https://t.co/iMNHGzyllY
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер поздравил всех с Пасхой
Известный тренер раскритиковал предателя Тимощука