  4. ВИДЕО. Флик недоволен качеством мадридской травы
13 апреля 2026, 21:56
ВИДЕО. Флик недоволен качеством мадридской травы

Тренер «Барселоны» пожаловался представителям УЕФА на качество газона

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

«Барселона» готовится к своему самому важному матчу сезона – во вторник каталонцам нужно отыграться с 0:2 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

За день до игры каталонцы проводят тренировку на стадионе «Атлетико», и главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик пожаловался представителям УЕФА на состояние поля перед матчем с «Атлетико». Главный тренер «Барселоны» обратился к делегатам УЕФА, присутствующим на тренировке, и указал на определенный участок поля. Его беспокойство, по всей видимости, связано с высотой травы. Остается неясным, распространяется ли его недовольство также на сухость покрытия поля.

Качество поля может отрицательно повлиять на шансы «Барселоны» взять реванш, так как этот компонент важен для техничного коллектива из Каталонии.

Матч запланирован на вторник и начнется в 22:00.

По теме:
Уходит эпоха. Мяч Лиги чемпионов будет без звезд
Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»
МАРКЕВИЧ: «Они должны быть довольны, что проиграли с таким счётом»
Барселона Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Барселона Ханс-Дитер Флик газон
Руслан Полищук
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Бокс | 13 апреля 2026, 05:02 2
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов

Боксер поздравил всех с Пасхой

Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Футбол | 13 апреля 2026, 07:37 2
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»

Известный тренер раскритиковал предателя Тимощука

«Чистая мощь». Тренер Утрехта в восторге от украинского Холанда
Футбол | 13.04.2026, 22:52
«Чистая мощь». Тренер Утрехта в восторге от украинского Холанда
«Чистая мощь». Тренер Утрехта в восторге от украинского Холанда
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Футбол | 13.04.2026, 19:46
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Бокс | 13.04.2026, 09:21
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Популярные новости
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
12.04.2026, 07:52 8
Футбол
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 3
Футбол
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 10
Футбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 439
Футбол
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
12.04.2026, 11:11 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
13.04.2026, 06:23
Футбол
