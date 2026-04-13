ВИДЕО. Флик недоволен качеством мадридской травы

«Барселона» готовится к своему самому важному матчу сезона – во вторник каталонцам нужно отыграться с 0:2 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

За день до игры каталонцы проводят тренировку на стадионе «Атлетико», и главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик пожаловался представителям УЕФА на состояние поля перед матчем с «Атлетико». Главный тренер «Барселоны» обратился к делегатам УЕФА, присутствующим на тренировке, и указал на определенный участок поля. Его беспокойство, по всей видимости, связано с высотой травы. Остается неясным, распространяется ли его недовольство также на сухость покрытия поля.

Качество поля может отрицательно повлиять на шансы «Барселоны» взять реванш, так как этот компонент важен для техничного коллектива из Каталонии.

Матч запланирован на вторник и начнется в 22:00.

Читайте также: Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне