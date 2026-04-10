Испания10 апреля 2026, 19:56 | Обновлено 10 апреля 2026, 19:59
Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
Лига чемпионов в приоритете
Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик между победой в чемпионате Испании и Лиге чемпионов отдаст предпочтение триумфу в еврокубках.
«Ла Лига – это база, но каждый хочет выиграть Лигу чемпионов. И игроки, и тренер, и болельщики. Мы должны делать нашу работу в чемпионате Испании, но Лига чемпионов на этот момент – самое важное».
«Мы видим, что футболисты отдаются на 100%», – сказал Флик.
Барселона лидирует в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов уступила 0:2 в первом четвертьфинале против Атлетико.
