  Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
10 апреля 2026, 19:56 | Обновлено 10 апреля 2026, 19:59
Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне

Лига чемпионов в приоритете

10 апреля 2026, 19:56 | Обновлено 10 апреля 2026, 19:59
552
0
Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик между победой в чемпионате Испании и Лиге чемпионов отдаст предпочтение триумфу в еврокубках.

«Ла Лига – это база, но каждый хочет выиграть Лигу чемпионов. И игроки, и тренер, и болельщики. Мы должны делать нашу работу в чемпионате Испании, но Лига чемпионов на этот момент – самое важное».

«Мы видим, что футболисты отдаются на 100%», – сказал Флик.

Барселона лидирует в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов уступила 0:2 в первом четвертьфинале против Атлетико.

Иван Зинченко Источник: Marca
