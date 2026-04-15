Экс-игрок Барселоны: «Они сыграли ужасно. Так не может больше быть»

Бывший защитник сборной Франции Самюэль Умтити назвал главный фактор, повлиявший на вылет «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Умтити удивлен игрой оборонительной линии «сине-гранатовых» в матчах против «Атлетико» и ожидает изменений со стороны руководства клуба.

Каталонцы проиграли «матрасникам» по сумме двух матчей (2:3), получив в обоих поединках по красной карточке.

«Все думали, что «Барса» легко обыграет «Атлетико». Я до сих пор разочарован этой командой, особенно игрой их защитной линии, потому что они получили две красные карточки в двух матчах.

Они попадают в проблемы и почти всегда заканчивают одинаково. И ты понимаешь, что да, они рискуют, играя с очень высокой линией обороны, но каждый раз, когда соперник проводит атаку, они опаздывают, и каждое такое опоздание дорого им стоит и заканчивается красной карточкой. Так не может больше быть.

Удаления? Это ставит их в сложное положение. На мой взгляд, если бы оба матча игрались 11 на 11, «Барселона» выиграла бы эти две встречи – поэтому я немного разочарован. «Атлетико» – очень крепкая команда. Это очень сильный коллектив, которого мы в этом году недооценили, потому что в Испании мы всегда больше уважаем «Реал» и «Барселону».

«Барселона» сыграла ужасно, снова играла вдесятером и снова вылетела. Мы видели тот же самый сценарий, что и в первом матче, и нужно принимать решения на будущее», – заявил Самюэль.