Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Экс-игрок Барселоны: «Они сыграли ужасно. Так не может больше быть»
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 19:21 | Обновлено 15 апреля 2026, 19:23
236
0

Экс-игрок Барселоны: «Они сыграли ужасно. Так не может больше быть»

Самюэль Умтити указал на главную ошибку каталонцев в матчах 1/4 финала ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Умтити

Бывший защитник сборной Франции Самюэль Умтити назвал главный фактор, повлиявший на вылет «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Умтити удивлен игрой оборонительной линии «сине-гранатовых» в матчах против «Атлетико» и ожидает изменений со стороны руководства клуба.

Каталонцы проиграли «матрасникам» по сумме двух матчей (2:3), получив в обоих поединках по красной карточке.

«Все думали, что «Барса» легко обыграет «Атлетико». Я до сих пор разочарован этой командой, особенно игрой их защитной линии, потому что они получили две красные карточки в двух матчах.

Они попадают в проблемы и почти всегда заканчивают одинаково. И ты понимаешь, что да, они рискуют, играя с очень высокой линией обороны, но каждый раз, когда соперник проводит атаку, они опаздывают, и каждое такое опоздание дорого им стоит и заканчивается красной карточкой. Так не может больше быть.

Удаления? Это ставит их в сложное положение. На мой взгляд, если бы оба матча игрались 11 на 11, «Барселона» выиграла бы эти две встречи – поэтому я немного разочарован. «Атлетико» – очень крепкая команда. Это очень сильный коллектив, которого мы в этом году недооценили, потому что в Испании мы всегда больше уважаем «Реал» и «Барселону».

«Барселона» сыграла ужасно, снова играла вдесятером и снова вылетела. Мы видели тот же самый сценарий, что и в первом матче, и нужно принимать решения на будущее», – заявил Самюэль.

Барселона Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Барселона Самюэль Умтити
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем