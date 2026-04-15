«Это глупость». Голкипер Атлетико ответил на агрессивные слова Рафиньи

Вратарь мадридского «Атлетико» Хуан Муссо ответил на критику бразильского нападающего «Барселоны» Рафиньи, который назвал вылет каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов «ограблением».

Рафинья пропустил оба матча из-за травмы, однако именно он наиболее резко высказал недовольство работой арбитров в этих поединках.

«Барселона» проиграла дома со счетом 0:2, получив красную карточку в первом тайме. В ответном матче каталонцы победили 2:1, также доигрывая вдесятером, однако этого оказалось недостаточно – команда попрощалась с Лигой чемпионов.

«Нельзя говорить об ограблении. Я понимаю, что это может сказать Рафинья или кто-то другой, но нельзя представлять это противостояние как ограбление, потому что это не так.

Мы выиграли на поле. Мы победили 0:2 на выезде, последний защитник сфолил – это красная карточка… Мне кажется, говорить об ограблении – это глупость», – ответил Муссо.