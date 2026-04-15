  4. «Это глупость». Голкипер Атлетико ответил на агрессивные слова Рафиньи
15 апреля 2026, 17:32 | Обновлено 15 апреля 2026, 17:34
Хуан Муссо успокоил бразильца, напомнив о счете двух матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Муссо

Вратарь мадридского «Атлетико» Хуан Муссо ответил на критику бразильского нападающего «Барселоны» Рафиньи, который назвал вылет каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов «ограблением».

Рафинья пропустил оба матча из-за травмы, однако именно он наиболее резко высказал недовольство работой арбитров в этих поединках.

«Барселона» проиграла дома со счетом 0:2, получив красную карточку в первом тайме. В ответном матче каталонцы победили 2:1, также доигрывая вдесятером, однако этого оказалось недостаточно – команда попрощалась с Лигой чемпионов.

«Нельзя говорить об ограблении. Я понимаю, что это может сказать Рафинья или кто-то другой, но нельзя представлять это противостояние как ограбление, потому что это не так.

Мы выиграли на поле. Мы победили 0:2 на выезде, последний защитник сфолил – это красная карточка… Мне кажется, говорить об ограблении – это глупость», – ответил Муссо.

По теме:
ОЛЬМО: «Были спорные эпизоды, такие как пенальти. Но это не оправдание»
ВИДЕО. Лев в маске. Атлетико поиздевался над Барселоной
Ямаль впервые дал комментарий после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Андрей Витренко Источник: Marca
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Футбол | 15 апреля 2026, 00:05 54
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов

Команда Флика снова выиграла ответный матч, но этого было мало

Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Футбол | 15 апреля 2026, 06:32 6
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие

«Аякс» готов продолжить сотрудничество с украинцем

Сергей КРАВЧЕНКО: «Наши арбитры – хорошие. Они умеют судить, но...»
Футбол | 15.04.2026, 17:13
Сергей КРАВЧЕНКО: «Наши арбитры – хорошие. Они умеют судить, но...»
Сергей КРАВЧЕНКО: «Наши арбитры – хорошие. Они умеют судить, но...»
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Футбол | 15.04.2026, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
Футбол | 15.04.2026, 14:04
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
Популярные новости
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 11
Футбол
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
15.04.2026, 00:02 22
Футбол
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
Рома продаст Довбика – есть покупатель из АПЛ
13.04.2026, 23:32 17
Футбол
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
15.04.2026, 05:25 11
Другие виды
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
15.04.2026, 05:02 6
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 4
Футбол
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
14.04.2026, 08:32 41
Футбол
