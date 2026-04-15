Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера: «Фаворитом в Алкмааре будут горняки»
Лига конференций
15 апреля 2026, 14:44 |
Бывший полузащитник «Шахтера» Владимир Ковалюк эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги конференций «горняков» с нидерландским АЗ, который состоится 16 апреля в Алкмааре.

«Репетицией перед этим противостоянием для «Шахтера» стал очень важный поединок с ЛНЗ в борьбе за «золото» УПЛ. «Горнякам» пришлось не легко, особенно до перерыва. Однако «Шахтер» продемонстрировал, что умеет преодолевать трудности и после внесенных по ходу матча корректив во втором тайме уже действовал с позиции силы. И был гораздо ближе к победе, чем ЛНЗ, однако подвела реализация.

Я не сомневаюсь, что мотивированы будут подопечные Арды Турана и в Алкмааре.

Еще перед первым поединком в Кракове футболисты АЗ не скрывали, что их стихия – атака. Однако это не испугало «горняков», которые не только сохранили свои ворота нетронутыми, но и трижды деклассировали оборону гостей.

Склоняюсь к тому, что и в ответном матче «горняки» будут пытаться действовать с позиции силы. Ведь в первом поединке доказали, что защита нидерландцев – не безгрешна. Соперничество будет больше идти на встречных курсах, будет хватать изнурительной борьбы, однако все закончится с нужным для «Шахтера» результатом.

Счет? 1:1, и как награда – путевка в полуфинал Лиги конференций».

Лига конференций инсайд Шахтер Донецк АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар - Шахтер Владимир Ковалюк
Андрей Писаренко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем