Экс-игрок Шахтера: «Фаворитом в Алкмааре будут горняки»

Бывший полузащитник «Шахтера» Владимир Ковалюк эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги конференций «горняков» с нидерландским АЗ, который состоится 16 апреля в Алкмааре.

«Репетицией перед этим противостоянием для «Шахтера» стал очень важный поединок с ЛНЗ в борьбе за «золото» УПЛ. «Горнякам» пришлось не легко, особенно до перерыва. Однако «Шахтер» продемонстрировал, что умеет преодолевать трудности и после внесенных по ходу матча корректив во втором тайме уже действовал с позиции силы. И был гораздо ближе к победе, чем ЛНЗ, однако подвела реализация.

Я не сомневаюсь, что мотивированы будут подопечные Арды Турана и в Алкмааре.

Еще перед первым поединком в Кракове футболисты АЗ не скрывали, что их стихия – атака. Однако это не испугало «горняков», которые не только сохранили свои ворота нетронутыми, но и трижды деклассировали оборону гостей.

Склоняюсь к тому, что и в ответном матче «горняки» будут пытаться действовать с позиции силы. Ведь в первом поединке доказали, что защита нидерландцев – не безгрешна. Соперничество будет больше идти на встречных курсах, будет хватать изнурительной борьбы, однако все закончится с нужным для «Шахтера» результатом.

Счет? 1:1, и как награда – путевка в полуфинал Лиги конференций».