Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера

«Шахтер» вышел на финишную прямую в вопросе подписания 17-летнего вингера «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо.

По информации журналиста Фелипе Силвы, Бруниньо уже получил билеты на самолет и в среду в сопровождении юриста Марсело Аморетти, который является доверенным лицом агента Френка Хенуды, вылетит в Европу для прохождения медицинского осмотра в «Шахтере» и подписания контракта с «горняками».

Клубы между собой обо всем договорились. За трансфер Бруниньо «Атлетико Паранаэнсе» получит 11+3 миллионов евро. Эта сумма будет разбита на четыре платежа.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб уже раздумывает над тем, как усилить состав за деньги, полученные от продажи Бруниньо в «Шахтер».