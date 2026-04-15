Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера
15 апреля 2026, 09:51
Билеты в кармане. Бразильский вундеркинд летит в расположение Шахтера

Бруниньо вскоре пройдет медосмотр и оформит необходимые для трансфера бумаги

instagram.com/b_bragaramos_10. Бруниньо

«Шахтер» вышел на финишную прямую в вопросе подписания 17-летнего вингера «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо.

По информации журналиста Фелипе Силвы, Бруниньо уже получил билеты на самолет и в среду в сопровождении юриста Марсело Аморетти, который является доверенным лицом агента Френка Хенуды, вылетит в Европу для прохождения медицинского осмотра в «Шахтере» и подписания контракта с «горняками».

Клубы между собой обо всем договорились. За трансфер Бруниньо «Атлетико Паранаэнсе» получит 11+3 миллионов евро. Эта сумма будет разбита на четыре платежа.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб уже раздумывает над тем, как усилить состав за деньги, полученные от продажи Бруниньо в «Шахтер».

Бруниньо (Бруно Брага Рамос) Атлетико Паранаэнсе Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы медосмотр самолет
Алексей Сливченко
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
ФОТО. Милота дня. Семья футболиста сборной Украины вышла прямо на поле
Комментарии 4
🤟🥳
Відразу видно що не Олійченка стаття 🙂
Ну что ж, готовимся к повышению тарифов в ДТЕК.
Дивно що не написали, що Шахтар купує ще одного гравця за 67 млн.
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
