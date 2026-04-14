  Появилось еще одно подтверждение того, что Шахтер покупает Бруниньо
Украина. Премьер лига
14 апреля 2026, 18:40
Появилось еще одно подтверждение того, что Шахтер покупает Бруниньо

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» уже активно раздумывает над тем, как потратить полученные деньги

instagram.com/b_bragaramos_10

В СМИ появилось еще одно подтверждение того, что «Шахтер» полностью согласовал трансфер из «Атлетико Паранаэнсе» 17-летнего вингера Бруниньо.

По данным источника, «красно-черные» уже решили инвестировать полученные от продажи юного футболиста деньги в подписание новичков. Летом ожидается, что «Атлетико Паранаэнсе» купит защитника, вингера и центрфорварда.

Идея руководства «Атлетико Паранаэнсе» заключается в том, чтобы подписать бразильских футболистов, ныне выступающих за рубежом, так как нынешний домашний рынок, по мнению боссов этого клуба, всерьез перегрет.

Бруниньо должен перейти в «Шахтер» летом нынешнего года, когда ему исполнится 18. За вингера «горняки» заплатят 11+3 миллионов евро, а также оставят «Атлетико Паранаэнсе» 20% экономических прав на футболиста.

Бруниньо (Бруно Брага Рамос) Атлетико Паранаэнсе Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Antenados no Futebol
Комментарии 1
Чи не забагато вінгерів? Чи хтось піде влітку?
