Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить финал Кубка Украины

УАФ сообщила, что решающий матч за почетный приз финала Кубка Украины примет главное спортивное сооружение Львова.

Как стало известно Sport.ua, местными заинтересованными организациями прилагаются усилия, чтобы финал Кубка Украины смогли посетить пять тысяч поклонников футбола.

По имеющейся информации, на календарных матчах «Шахтера» и «Руха», которые принимают соперников в чемпионате УПЛ на «Арене-Львов», может быть не более 2420 болельщиков согласно гарантиям безопасности.

Напомним, что 21 мая 2016 года «Арена Львов» уже принимала финал Кубка Украины, в котором «Шахтер» взял верх над «Зарей» – 2:0.

Финалисты текущего розыгрыша определятся в противостояниях «Динамо» – «Буковина» и «Металлист 1925» – «Чернигов», соответственно, 21 и 22 апреля.