Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 апреля 2026, 19:59 | Обновлено 14 апреля 2026, 20:09
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины

УАФ объявила, что встреча пройдет во Львове

Украинская ассоциация футбола официально объявила о том, что финал Кубка Украины пройдет 20 мая во Львове на Арене Львов.

Этот стадион последний раз принимал решающий поединок кубкового турнира 10 лет назад, когда Шахтер сумел обыграть Зарю. В битве за финал остались четыре команды.

Буковина и Динамо сыграют 21 апреля в Тернополе на стадионе имени Шухевича. Встреча начнется в 18:00.

Во втором поединке 1/2 финала 22 апреля сыграют Металлист 1925 и Чернигов. Игра пройдет в Житомире на стадионе Полесья. Начало в 18:00.

Полуфиналы состоят из одного матча, а в случае ничейного результата в основное время команды сразу переходят к серии пенальти.

Иван Зинченко
І в тому фіналі М-1925 здобуде перемогу над Буковиною
Надо было в Ужгороде. 
Буде чудовий фінал - Динамо Чернігів… еххх, чекаємо 💗
Ну хоть будит куда пойти испанском тренеру Карпат в тот день, ато он кроме футбола больше не знает куда ещё можно сходить во Львове. 
Львів чудово відсвяткує перемогу ДК.
