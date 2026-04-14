ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины
УАФ объявила, что встреча пройдет во Львове
Украинская ассоциация футбола официально объявила о том, что финал Кубка Украины пройдет 20 мая во Львове на Арене Львов.
Этот стадион последний раз принимал решающий поединок кубкового турнира 10 лет назад, когда Шахтер сумел обыграть Зарю. В битве за финал остались четыре команды.
Буковина и Динамо сыграют 21 апреля в Тернополе на стадионе имени Шухевича. Встреча начнется в 18:00.
Во втором поединке 1/2 финала 22 апреля сыграют Металлист 1925 и Чернигов. Игра пройдет в Житомире на стадионе Полесья. Начало в 18:00.
Полуфиналы состоят из одного матча, а в случае ничейного результата в основное время команды сразу переходят к серии пенальти.
