ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола официально объявила о том, что финал Кубка Украины пройдет 20 мая во Львове на Арене Львов.

Этот стадион последний раз принимал решающий поединок кубкового турнира 10 лет назад, когда Шахтер сумел обыграть Зарю. В битве за финал остались четыре команды.

Буковина и Динамо сыграют 21 апреля в Тернополе на стадионе имени Шухевича. Встреча начнется в 18:00.

Во втором поединке 1/2 финала 22 апреля сыграют Металлист 1925 и Чернигов. Игра пройдет в Житомире на стадионе Полесья. Начало в 18:00.

Полуфиналы состоят из одного матча, а в случае ничейного результата в основное время команды сразу переходят к серии пенальти.