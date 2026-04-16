Арда Туран выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛК против АЗ Алкмаара
Поединок 1/4 финала состоится в четверг, 16 апреля, в 19:45 по киевскому времени
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран выбрал стартовый состав на матч 1/4 финала Лиги конференций против нидерландского «АЗ Алкмаара».
Команды сыграют на арене «AFAS Stadion» в четверг, 16 апреля. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.
В первом поединке, который состоялся 8 апреля в польском Кракове, «горняки» разгромили соперника со счетом 3:0. Результативными ударами отметились Педриньо и Алиссон Сантана (дубль).
Победитель этого противостояния в полуфинале турнира встретится либо с английским «Кристал Пэлас», либо с итальянской «Фиорентиной». В первом матче сильнее оказалась команда из Лондона (3:0).
Стартовый состав: Ризнык, Бондарь, Невертон, Педро Энрике, Изаки, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько, Назарина, Алиссон
Резерв: Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Грамм, Конопля, Марлон, Эгиналду, Бондаренко, Лукас, Проспер, Траоре, Мейреллиш
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пако Буйо раскритиковал игру украинского вратаря
У немцев стальной подбородок, а у испанцев – нездоровая страсть к сохранению своей идентичности
