Арда Туран выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛК против АЗ Алкмаара

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран выбрал стартовый состав на матч 1/4 финала Лиги конференций против нидерландского «АЗ Алкмаара».

Команды сыграют на арене «AFAS Stadion» в четверг, 16 апреля. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

В первом поединке, который состоялся 8 апреля в польском Кракове, «горняки» разгромили соперника со счетом 3:0. Результативными ударами отметились Педриньо и Алиссон Сантана (дубль).

Победитель этого противостояния в полуфинале турнира встретится либо с английским «Кристал Пэлас», либо с итальянской «Фиорентиной». В первом матче сильнее оказалась команда из Лондона (3:0).

Стартовый состав: Ризнык, Бондарь, Невертон, Педро Энрике, Изаки, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько, Назарина, Алиссон

Резерв: Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Грамм, Конопля, Марлон, Эгиналду, Бондаренко, Лукас, Проспер, Траоре, Мейреллиш

