Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда Туран выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛК против АЗ Алкмаара
Лига конференций
16 апреля 2026, 18:37
1967
8

Арда Туран выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛК против АЗ Алкмаара

Поединок 1/4 финала состоится в четверг, 16 апреля, в 19:45 по киевскому времени

16 апреля 2026, 18:37 |
1967
8 Comments
Арда Туран выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛК против АЗ Алкмаара
Коллаж Sport.ua. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран выбрал стартовый состав на матч 1/4 финала Лиги конференций против нидерландского «АЗ Алкмаара».

Команды сыграют на арене «AFAS Stadion» в четверг, 16 апреля. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом поединке, который состоялся 8 апреля в польском Кракове, «горняки» разгромили соперника со счетом 3:0. Результативными ударами отметились Педриньо и Алиссон Сантана (дубль).

Победитель этого противостояния в полуфинале турнира встретится либо с английским «Кристал Пэлас», либо с итальянской «Фиорентиной». В первом матче сильнее оказалась команда из Лондона (3:0).

Стартовый состав: Ризнык, Бондарь, Невертон, Педро Энрике, Изаки, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько, Назарина, Алиссон

Резерв: Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Грамм, Конопля, Марлон, Эгиналду, Бондаренко, Лукас, Проспер, Траоре, Мейреллиш

Стартовый состав Шахтера на матч Лиги конференций против АЗ Алкмаара:

Лига конференций АЗ Алкмаар Шахтер Донецк АЗ Алкмаар - Шахтер Арда Туран стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(57)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Какой Невертон блин он вообще нулевой. Егиналдо лучше бы выпустил
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Изаки тут
норм живчик)
Ответить
+2
нашо ви проспера купували...як що він вам не потрібен..., хай би краще пацан в лнз феєрив
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Привозенко в старті - це вже гарантовано 1 гол від АЗ👌
Ответить
0
Вот за какую позицию больше переживаю, так это защита🤦
Ответить
0
Популярные новости
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем