15 апреля в 18:00 начнется доигровка матча чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Вересом. Игра должна была состояться в конце минувшего года, но была прервана из-за проблем с электричеством на стадионе.

В итоге клубы согласовали доигровку. Матч начнется с 20-й минуты при счете 0:0.

В турнирной таблице Металлист 1925 с 38 очками занимает 5-е место, а Верес набрал с 26 пунктами идет 10-м.

Металлист 1925 – Верес. Начало в 18:00