Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Александрии перед игрой с Вересом возникли кадровые проблемы
Украина. Премьер лига
14 апреля 2026, 22:50 |
269
0

У Александрии перед игрой с Вересом возникли кадровые проблемы

Есть травмированные и дисквалифицированные

14 апреля 2026, 22:50 |
269
0
У Александрии перед игрой с Вересом возникли кадровые проблемы
ФК Александрия

Как стало известно Sport.ua, 14 апреля футболисты «Александрии» начали подготовку к матчу 24-го тура УПЛ с «Вересом», который состоится 20 апреля.

По имеющейся информации, в последней тренировке не принимал участия один из лидеров «горожан» — албанский легионер Теди Цара, который из-за травмы был заменен в предыдущем матче с «Карпатами».

Также в лазарете находятся Денис Шостак, Фернандо Энрике и Голарт Родригес Артур. Не помогут в противостоянии с «Вересом» из-за дисквалификации Николай Огарков и Даниил Ващенко.

Однако уже восстановились после травм два легионера: Янис Амаш и Жота.

На данный момент подопечные главного тренера Владимира Шарана занимают 15-е место в чемпионате, набрав 12 очков.

Ранее экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче «Карпаты» – «Александрия».

По теме:
Карпаты проведут спарринг с клубом Первой лиги
РИЗНЫК: «У нас перевес в 3 очка. И надо сохранять концентрацию в Алкмаре»
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ и УПЛ решают проблемы судейства. Известны подробности
Александрия Верес Ровно инсайд Александрия - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем