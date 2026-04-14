У Александрии перед игрой с Вересом возникли кадровые проблемы

Как стало известно Sport.ua, 14 апреля футболисты «Александрии» начали подготовку к матчу 24-го тура УПЛ с «Вересом», который состоится 20 апреля.

По имеющейся информации, в последней тренировке не принимал участия один из лидеров «горожан» — албанский легионер Теди Цара, который из-за травмы был заменен в предыдущем матче с «Карпатами».

Также в лазарете находятся Денис Шостак, Фернандо Энрике и Голарт Родригес Артур. Не помогут в противостоянии с «Вересом» из-за дисквалификации Николай Огарков и Даниил Ващенко.

Однако уже восстановились после травм два легионера: Янис Амаш и Жота.

На данный момент подопечные главного тренера Владимира Шарана занимают 15-е место в чемпионате, набрав 12 очков.

