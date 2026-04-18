Проблемы для Трубина? Знаменитый вратарь нашел себе новый клуб
Эдерсон может вернуться в «Бенфику»
Бразильский вратарь Эдерсон намерен сменить клуб уже в следующем сезоне и рассматривает возможность возвращения в «Бенфику».
По информации источника, игрок сам заинтересован в возвращении в Лиссабон, где ранее выступал и хорошо себя зарекомендовал.
В настоящее время его клуб – «Фенербахче» – готов отпустить футболиста примерно за 6 миллионов евро.
Ожидается, что стороны могут выйти на переговоры в ближайшее время, а сам трансфер уже готовят как один из возможных летних переходов, что может повлиять на будущее Анатолия Трубина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
