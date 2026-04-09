Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира. Топовый трансфер

Французский «ПСЖ» может серьезно перестроить вратарскую линию уже этим летом. По информации французских СМИ, клуб планирует расстаться с Люком Шевалье из-за его нестабильных выступлений.

Также неопределенной остается ситуация с Матвеем Сафоновым – у тренерского штаба есть вопросы относительно его перспектив в команде. Это заставляет руководство парижан активно искать усиление на трансферном рынке.

Среди главных кандидатов называют итальянца Элиа Каприле, который сейчас выступает за «Кальяри» и демонстрирует стабильную игру. Интересно, что ранее его рассматривал «Марсель», но французский клуб отказался от трансфера из-за финансовых трудностей.

В шорт-листе ПСЖ также фигурирует украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который продолжает привлекать внимание топ-клубов Европы. Кроме него, парижане присматриваются к Диого Коште и Грегору Кобелю.