Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира. Топовый трансфер
«ПСЖ» рассматривает возможность подписания украинца
Французский «ПСЖ» может серьезно перестроить вратарскую линию уже этим летом. По информации французских СМИ, клуб планирует расстаться с Люком Шевалье из-за его нестабильных выступлений.
Также неопределенной остается ситуация с Матвеем Сафоновым – у тренерского штаба есть вопросы относительно его перспектив в команде. Это заставляет руководство парижан активно искать усиление на трансферном рынке.
Среди главных кандидатов называют итальянца Элиа Каприле, который сейчас выступает за «Кальяри» и демонстрирует стабильную игру. Интересно, что ранее его рассматривал «Марсель», но французский клуб отказался от трансфера из-за финансовых трудностей.
В шорт-листе ПСЖ также фигурирует украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который продолжает привлекать внимание топ-клубов Европы. Кроме него, парижане присматриваются к Диого Коште и Грегору Кобелю.
