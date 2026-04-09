  4. Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира. Топовый трансфер
09 апреля 2026, 07:45 |
4229
2

Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира. Топовый трансфер

«ПСЖ» рассматривает возможность подписания украинца

09 апреля 2026, 07:45 |
4229
2 Comments
Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира. Топовый трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Французский «ПСЖ» может серьезно перестроить вратарскую линию уже этим летом. По информации французских СМИ, клуб планирует расстаться с Люком Шевалье из-за его нестабильных выступлений.

Также неопределенной остается ситуация с Матвеем Сафоновым – у тренерского штаба есть вопросы относительно его перспектив в команде. Это заставляет руководство парижан активно искать усиление на трансферном рынке.

Среди главных кандидатов называют итальянца Элиа Каприле, который сейчас выступает за «Кальяри» и демонстрирует стабильную игру. Интересно, что ранее его рассматривал «Марсель», но французский клуб отказался от трансфера из-за финансовых трудностей.

В шорт-листе ПСЖ также фигурирует украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который продолжает привлекать внимание топ-клубов Европы. Кроме него, парижане присматриваются к Диого Коште и Грегору Кобелю.

Дмитрий Олийченко
«Его продадут в Англию». Сабо сделал прогноз на матч Шахтер – АЗ
«Его продадут в Англию». Сабо сделал прогноз на матч Шахтер – АЗ

Тренер считает, что «горнякам» по силам обыграть нидерландский клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на долгий срок
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на долгий срок

Украинский футболист пропустит 10-12 недель

Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
та куда, думаю Шевальє ще отримає свої шанси
Луїс Енріке бачу дуже вимогливий. Пару провалів, відразу на банку. Шансів реабілітуватися може і не дати.
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 1
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 6
Футбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
07.04.2026, 15:02 33
Волейбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 81
Футбол
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
