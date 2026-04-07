В Португалии оценили игру Трубина и Судакова после сенсации в матче Бенфики

В понедельник, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Каза Пия». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1.

В стартовом составе «орлов» вышел голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, а полузащитник Георгий Судаков появился на поле во втором тайме. Португальская пресса оценила выступления украинских футболистов:

Трубин (6/10): «Успешно вышел из ворот «Бенфики», чтобы перехватить опасный навес в штрафную на 19-й минуте, а на 45+5-й минуте отразил лучший удар «Каса Пиа» в первом тайме.

В одном из эпизодов украинскому вратарю очень помог Барренечеа. Второй тайм был менее напряженным, но горьким из-за пропущенного гола».

Судаков (4/10): «Вышел на поле на 70-й минуте, нанес один удар и больше ничего не сделал», – оценило игру украинцев издание A Bola.

После 28 сыгранных туров подопечные Жозе Моуриньо набрали 66 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет семь пунктов.