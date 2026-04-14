  Вирджил ВАН ДЕЙК: «Все в раздевалке верят, что мы можем снова это сделать»
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Все в раздевалке верят, что мы можем снова это сделать»

Защитник «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ»

14 апреля 2026, 20:38 |
41
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Все в раздевалке верят, что мы можем снова это сделать»
УЕФА. Вирджил ван Дейк

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен» (первый матч — 0:2):

«Мы оказались в привычной для нас ситуации. «Энфилд», великий вечер Лиги чемпионов УЕФА, сильный соперник и шанс вместе сделать что-то действительно особенное для нашего клуба. Я с нетерпением жду этого вечера.

Мне очень повезло пережить те европейские вечера, когда связь между болельщиками и игрой была невероятной. Я вспоминаю «Манчестер Сити», «Рому», конечно же, «Барселону» в 2019 году, даже «Реал» как в этом, так и в прошлом сезоне, и могу заверить вас, что все в раздевалке верят, что мы можем снова что-то сделать».

Матч «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится 14 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Доминик СОБОСЛАИ: «Я готов умереть на поле»
Атлетико – Барселона. Текстовая трансляция матча
Арне СЛОТ: «Задача усложнена, но невозможна»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Футбол | 14 апреля 2026, 07:14 34
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги

Бруниньо присоединится к донецкому клубу

ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Футбол | 14 апреля 2026, 08:16 7
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию

Украинец вошел в заявку парижан на матч против «Ливерпуля»

Довбик рассказал о своем восстановлении от травмы
Футбол | 14.04.2026, 19:46
Довбик рассказал о своем восстановлении от травмы
Довбик рассказал о своем восстановлении от травмы
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Футбол | 14.04.2026, 14:27
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Футбол | 14.04.2026, 07:39
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Популярные новости
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 12
Футбол
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
13.04.2026, 15:10 14
Водные виды
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
13.04.2026, 09:21 10
Бокс
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 7
Футбол
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 3
Футбол
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
13.04.2026, 03:02 1
Бокс
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
14.04.2026, 08:32 41
Футбол
