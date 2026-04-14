Вирджил ВАН ДЕЙК: «Все в раздевалке верят, что мы можем снова это сделать»

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен» (первый матч — 0:2):

«Мы оказались в привычной для нас ситуации. «Энфилд», великий вечер Лиги чемпионов УЕФА, сильный соперник и шанс вместе сделать что-то действительно особенное для нашего клуба. Я с нетерпением жду этого вечера.

Мне очень повезло пережить те европейские вечера, когда связь между болельщиками и игрой была невероятной. Я вспоминаю «Манчестер Сити», «Рому», конечно же, «Барселону» в 2019 году, даже «Реал» как в этом, так и в прошлом сезоне, и могу заверить вас, что все в раздевалке верят, что мы можем снова что-то сделать».

Матч «Ливерпуль» – «ПСЖ» состоится 14 апреля в 22:00 по киевскому времени.