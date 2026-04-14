Кто в полуфинале? Обновлены коэффициенты на пару Ливерпуль – ПСЖ

Во вторник, 14 апреля 2026 года, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и французским «ПСЖ».

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

После поражения 0:2 в первом матче шансы «Ливерпуля» на выход в полуфинал Лиги чемпионов оцениваются коэффициентом 6,33 — букмекеры почти не оставляют мерсисайдцам шансов на камбэк. В то же время на проход «ПСЖ» дают всего 1,13.

Поединок состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.