  ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал эквадорского вингера
14 апреля 2026, 22:49 | Обновлено 14 апреля 2026, 22:50
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал эквадорского вингера

Карьеру в Англии продолжит Йохан Мартинес

Йохан Мартинес

Эквадорский вингер Йохан Мартинес перейдет из «Индепендьенте дел Валье» в «Ньюкасл». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Присоединится 16-летний футболист к «сорокам» тогда, когда ему исполнится 18 лет.

«Мы рады, что сумели обойти серьезную конкуренцию со стороны ведущих европейских клубов и привлечь Йохана в «Ньюкасл».

Поиск и привлечение перспективных молодых игроков — ключевой элемент нашей стратегии построения команды на будущее, и наши скауты и специалисты по подбору кадров приложили все усилия, чтобы подписать контракт с Йоханом.

Клуб «Индепендьенте дель Валье» имеет отличную репутацию в области подготовки молодых игроков, и Йохан, несомненно, извлек пользу из этой среды. Он продолжит свой рост там, а мы будем внимательно следить за его развитием и с нетерпением ждем возможности приветствовать его в «Ньюкасле» в следующем году», – заявил спортивный директор английского клуба Росс Уилсон.

Ранее сообщалось о том, что Егор Ярмолюк привлекает внимание «Ньюкасла».

Ньюкасл трансферы чемпионат Эквадора по футболу трансферы АПЛ Индепендьенте дель Валье
Даниил Кирияка Источник: ФК Ньюкасл
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
