ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал эквадорского вингера
Карьеру в Англии продолжит Йохан Мартинес
Эквадорский вингер Йохан Мартинес перейдет из «Индепендьенте дел Валье» в «Ньюкасл». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Присоединится 16-летний футболист к «сорокам» тогда, когда ему исполнится 18 лет.
«Мы рады, что сумели обойти серьезную конкуренцию со стороны ведущих европейских клубов и привлечь Йохана в «Ньюкасл».
Поиск и привлечение перспективных молодых игроков — ключевой элемент нашей стратегии построения команды на будущее, и наши скауты и специалисты по подбору кадров приложили все усилия, чтобы подписать контракт с Йоханом.
Клуб «Индепендьенте дель Валье» имеет отличную репутацию в области подготовки молодых игроков, и Йохан, несомненно, извлек пользу из этой среды. Он продолжит свой рост там, а мы будем внимательно следить за его развитием и с нетерпением ждем возможности приветствовать его в «Ньюкасле» в следующем году», – заявил спортивный директор английского клуба Росс Уилсон.
Ранее сообщалось о том, что Егор Ярмолюк привлекает внимание «Ньюкасла».
✍️ We have completed a deal to sign highly-rated Ecuadorian winger Johan Martinez from Independiente del Valle.— Newcastle United (@NUFC) April 14, 2026
He will officially join the club after his 18th birthday in the summer of 2027.
Welcome to Newcastle United, Johan! 🇪🇨 pic.twitter.com/WSE2oZv8By
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду должен возглавить Мирон Маркевич
Бывший тренер «Динамо» – о Ротане