ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал эквадорского вингера

Эквадорский вингер Йохан Мартинес перейдет из «Индепендьенте дел Валье» в «Ньюкасл». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Присоединится 16-летний футболист к «сорокам» тогда, когда ему исполнится 18 лет.

«Мы рады, что сумели обойти серьезную конкуренцию со стороны ведущих европейских клубов и привлечь Йохана в «Ньюкасл».

Поиск и привлечение перспективных молодых игроков — ключевой элемент нашей стратегии построения команды на будущее, и наши скауты и специалисты по подбору кадров приложили все усилия, чтобы подписать контракт с Йоханом.

Клуб «Индепендьенте дель Валье» имеет отличную репутацию в области подготовки молодых игроков, и Йохан, несомненно, извлек пользу из этой среды. Он продолжит свой рост там, а мы будем внимательно следить за его развитием и с нетерпением ждем возможности приветствовать его в «Ньюкасле» в следующем году», – заявил спортивный директор английского клуба Росс Уилсон.

