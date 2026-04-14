14 апреля 2026, 21:41
Лидс впервые с 1981 года победил на выезде МЮ в матче чемпионата Англии

Беспроигрышная домашняя серия Манчестер Юнайтед оборвалась на отметке 18 матчей

«Лидс Юнайтед» впервые с 1981 года сумел одержать победу над «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии на его поле.

Это произошло в 32-м туре сезона 2025/26, в котором был зафиксирован счёт 1:2.

До этого матча «Лидс» не мог победить «МЮ» в гостях 18 матчей подряд.

Матчи чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» на поле «красных дьяволов», начиная с 1981 года:

  • 2026: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:2
  • 2023: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 2:2
  • 2021: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 5:1
  • 2020: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 6:2
  • 2004: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:1
  • 2003: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 2:1
  • 2001: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:1
  • 2000: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 3:0
  • 1999: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 2:0
  • 1998: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 3:2
  • 1998: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 3:0
  • 1996: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:0
  • 1996: «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» — 1:0
  • 1995: «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» — 0:0
  • 1994: «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» — 0:0
  • 1992: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 2:0
  • 1991: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:1
  • 1990: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:1
  • 1981: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:0
  • 1981: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 0:1
Экитике и Вирц не совершили голевых действий в топ-матчах этого сезона
Артета перед матчем в ЛЧ и битвой с Ман Сити: «Я весь в огне, я горю»
Бруну Фернандеш обновил рекорд МЮ по ассистям в одном сезоне АПЛ
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Футбол | 14 апреля 2026, 07:39 82
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва

Команду должен возглавить Мирон Маркевич

Динамо планирует расстаться с двумя форвардами. Но есть проблема
Футбол | 14 апреля 2026, 19:15 7
Динамо планирует расстаться с двумя форвардами. Но есть проблема
Динамо планирует расстаться с двумя форвардами. Но есть проблема

У Герреро и Бленуце большие контракты

Реброва хочет назначить 20-кратный чемпион страны. Большой интерес
Футбол | 14.04.2026, 21:42
Реброва хочет назначить 20-кратный чемпион страны. Большой интерес
Реброва хочет назначить 20-кратный чемпион страны. Большой интерес
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Футбол | 14.04.2026, 06:30
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Футбол | 14.04.2026, 07:14
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 3
Футбол
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
13.04.2026, 05:02 3
Бокс
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 8
Футбол
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
13.04.2026, 00:43 1
Другие виды
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
13.04.2026, 00:02
Бокс
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
13.04.2026, 13:59
Футбол
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 7
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 3
Футбол
