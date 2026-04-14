Лидс впервые с 1981 года победил на выезде МЮ в матче чемпионата Англии
Беспроигрышная домашняя серия Манчестер Юнайтед оборвалась на отметке 18 матчей
«Лидс Юнайтед» впервые с 1981 года сумел одержать победу над «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии на его поле.
Это произошло в 32-м туре сезона 2025/26, в котором был зафиксирован счёт 1:2.
До этого матча «Лидс» не мог победить «МЮ» в гостях 18 матчей подряд.
Матчи чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» на поле «красных дьяволов», начиная с 1981 года:
- 2026: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:2
- 2023: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 2:2
- 2021: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 5:1
- 2020: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 6:2
- 2004: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:1
- 2003: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 2:1
- 2001: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:1
- 2000: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 3:0
- 1999: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 2:0
- 1998: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 3:2
- 1998: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 3:0
- 1996: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:0
- 1996: «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» — 1:0
- 1995: «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» — 0:0
- 1994: «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» — 0:0
- 1992: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 2:0
- 1991: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:1
- 1990: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:1
- 1981: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 1:0
- 1981: «Манчестер Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» – 0:1
