Недостежимый Кейн. Обострилась борьба за топ-2 Золотой бутсы

После очередного тура в европейских чемпионатах английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает лидировать в списке претендентов на «Золотую бутсу» сезона 2025/26, имея в своём активе 62 очка (31 гол).

Отрыв от второго места в рейтинге составляет те же 16 очков (Килиан Мбаппе, 46 очков, 23 гола).

Если борьбы за первое место на данный момент нет как таковой, то за второе место – в самом разгаре.

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд (44 очка, 22 гола) в эти выходные не забивали, чем воспользовались их конкуренты.

Ведат Мурики из Мальорки и Игорь Тиаго из Брентфорда благодаря дублям за свои команды имеют в своем активе теперь по 42 очка (21 гол).

Напомним топ-10 игроков в рейтинге претендентов на Золотую бутсу сезона 2025/26.

Лидеры соревнования за Золотую бутсу сезона 2025/26: