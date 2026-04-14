14 апреля 2026, 19:17 |
Недостежимый Кейн. Обострилась борьба за топ-2 Золотой бутсы

Вспомним топ-10 футболистов в рейтинге этой престижной футбольной награды

14 апреля 2026, 19:17 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

После очередного тура в европейских чемпионатах английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает лидировать в списке претендентов на «Золотую бутсу» сезона 2025/26, имея в своём активе 62 очка (31 гол).

Отрыв от второго места в рейтинге составляет те же 16 очков (Килиан Мбаппе, 46 очков, 23 гола).

Если борьбы за первое место на данный момент нет как таковой, то за второе место – в самом разгаре.

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд (44 очка, 22 гола) в эти выходные не забивали, чем воспользовались их конкуренты.

Ведат Мурики из Мальорки и Игорь Тиаго из Брентфорда благодаря дублям за свои команды имеют в своем активе теперь по 42 очка (21 гол).

Напомним топ-10 игроков в рейтинге претендентов на Золотую бутсу сезона 2025/26.

Лидеры соревнования за Золотую бутсу сезона 2025/26:

  • 62 – Гарри Кейн (Бавария), 31 гол
  • 46 – Килиан Мбаппе (Реал), 23 гола
  • 44 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 22 гола
  • 42 – Ведат Мурики (Мальорка), 21 гол
  • 42 – Игорь Тиаго (Брентфорд), 21 гол
  • 37,5 – Дион Бельо (Динамо Загреб), 25 голов
  • 36 – Луис Суарес (Спортинг), 24 гола
  • 36 – Дениз Ундав (Штутгарт), 18 голов
  • 34,5 – Аясе Уэда (Фейеноорд), 23 гола
  • 33 – Пол Онуачу (Трабзонспор), 22 гола
