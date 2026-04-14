Недостежимый Кейн. Обострилась борьба за топ-2 Золотой бутсы
Вспомним топ-10 футболистов в рейтинге этой престижной футбольной награды
После очередного тура в европейских чемпионатах английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает лидировать в списке претендентов на «Золотую бутсу» сезона 2025/26, имея в своём активе 62 очка (31 гол).
Отрыв от второго места в рейтинге составляет те же 16 очков (Килиан Мбаппе, 46 очков, 23 гола).
Если борьбы за первое место на данный момент нет как таковой, то за второе место – в самом разгаре.
Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд (44 очка, 22 гола) в эти выходные не забивали, чем воспользовались их конкуренты.
Ведат Мурики из Мальорки и Игорь Тиаго из Брентфорда благодаря дублям за свои команды имеют в своем активе теперь по 42 очка (21 гол).
Напомним топ-10 игроков в рейтинге претендентов на Золотую бутсу сезона 2025/26.
Лидеры соревнования за Золотую бутсу сезона 2025/26:
- 62 – Гарри Кейн (Бавария), 31 гол
- 46 – Килиан Мбаппе (Реал), 23 гола
- 44 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 22 гола
- 42 – Ведат Мурики (Мальорка), 21 гол
- 42 – Игорь Тиаго (Брентфорд), 21 гол
- 37,5 – Дион Бельо (Динамо Загреб), 25 голов
- 36 – Луис Суарес (Спортинг), 24 гола
- 36 – Дениз Ундав (Штутгарт), 18 голов
- 34,5 – Аясе Уэда (Фейеноорд), 23 гола
- 33 – Пол Онуачу (Трабзонспор), 22 гола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Ответная игра состоится 14 апреля в 22:00 по Киеву
Украинец вошел в заявку парижан на матч против «Ливерпуля»