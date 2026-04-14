Еврокубки с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций (14-16-го апреля).

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

14.04.2026

«Атлетико» – «Барселона»

Практически все накануне ответного поединка – в пользу команды из Мадрида. Оппоненты ранее дважды играли в ЛЧ на стадии плей-офф, и оба раза дальше проходили «матрасники». «Атлетико» никогда ранее не выбывал из еврокубков после выездной победы. В матчах ЛЧ на вылет «красно-белые» в родных стенах проигрывали очень давно – почти тридцать лет назад. В свою очередь, «Барса» неизменно уступала, проиграв в ЛЧ домашний матч. Так что шансов у гостей отыграть серьезный гандикап – практически нет, хоть и говорят, что шансы есть всегда. Похоже, «Атлетико» поставил на карту практически все, чтобы пробиться в полуфинал ЛЧ. Во всяком случае, команда Диего Симеоне накануне ответного поединка с «блауграной» в рамках Ла Лиги «слила» выездной матч «Севилье». Я не сомневаюсь, что действующие чемпионы Испании и без пяти минут новые чемпионы сделают все от них зависящее, дабы совершить камбек. Но что-то мне подсказывает, что ресурса команде Ханси Флика не хватит. Ничья – наиболее вероятный исход матча. Ну, или максимум – минимальная победа «Барселоны».

«Ливерпуль» – «ПСЖ»

Вроде бы не все потеряно для мерсисайдцев, не все так печально для них, если судить строго по итоговому счету в первом поединке (2:0 в пользу парижан). Но вот если исходить из игры, то как раз в этом случае у «Ливерпуля» все плохо. Все катастрофически плохо. Ни единого настоящего момента за весь первый матч «красные» не создали. Они должны благодарить судьбу, что не проиграли разгромно на «Парк де Пренс». В то время как парижане должны сетовать на невезение, что забили всего лишь дважды. Наверное, в данном случае будет лишним упоминание о великом камбеке «Ливерпуля» в мае 2019-го, в ответном полуфинальном матче против «Барселоны», когда «красные» в родных стенах выездные 0:3 превратили в 4:0. Тогда у руля «Ливера» был неистовый Юрген Клопп. Сейчас у руля «Ливера» лишь Арне Слот. Я не верю, что нынешний бесхребетный «Ливерпуль» способен на подвиг. Более того, я склонен считать, что команда Луиса Энрике выиграет и второй матч против «Ливерпуля».

15.04.2026

«Бавария» – «Реал»

После первой игры с «Баварией» наставник «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что в раздевалке его подопечные заверили, что смогут победить в Мюнхене. И вот в этом случае я склонен верить в камбек. Потому что это королевский клуб. «Реал» выбирался и с покруче передряг. Может, у нынешнего поколения «сливочных» еще нет того величия, что было у предшественников, но выигрывать великие матчи – это у «Реала» в крови, невзирая на текущее положение вещей. Может, слишком много пафоса я сюда налил, но, на мой взгляд, пафос в данном случае вполне уместный, ведь дело касается безоговорочно лучшей европейской команды всех времен. Другое дело, что и «Бавария» сейчас переживает одну из лучших своих жизней. Если «Арсенал» в начале нынешнего сезона справедливо называли лучшей европейской командой, то теперь этот негласный титул перекочевал к баварцам. Блестящим должен получиться матч двух равных соперников. Мой прогноз – гости не проиграют. Но вот сумеют ли победить – большой вопрос.

«Арсенал» – «Спортинг»

Соперники не так часто пересекались ранее на евроарене – шесть раз. И доселе лиссабонские «львы» ни разу не побеждали «канониров» из северного Лондона. Но, парадокс судьбы, три года назад «Спортинг» прошел «Арсенал» в 1/8 финала Лиги Европы: оба матча завершились вничью, а в серии пенальти первенствовал португальский гранд. Возможен ли сейчас подобный расклад? Весьма сомневаюсь. Не сомневаюсь в том, что «красно-белые», которые ради этой игры пожертвовали домашним матчем АПЛ против «Борнмута», намучатся с чемпионом Португалии. Но вот в итоге, убежден в этом, команда Микеля Артеты одержит победу и во втором матче против «зелено-белых», и уверенно шагнет в полуфинал ЛЧ.

Лига Европы

1/4 финала

Ответные матчи

16.04.2026

«Ноттингем Форест» – «Порту»

Каким-то злым гением в нынешнем еврокубковом сезоне для «Порту» становится «Ноттингем Форест». Команды пересекались еще на групповом раунде, и тогда первенствовали «лесники». То поражение для «драконов» - единственное в нынешнем евросезоне. А до первого матча против «НФ» подопечные Фариоли в родных стенах неизменно побеждали. Они имели все шансы победить и британцев, но дикий автогол помешал «Порту» добыть заслуженную победу. «НФ» хоть и провел блеклый выездной поединок, но в родных стенах «красно-белые» играют значительно лучше, чем на выезде. И теперь вот я уже и не уверен, что «Порту» - безоговорочный фаворит этой пары, и что «драконы» пройдут дальше. Шансы на полуфинал – равные. Но что-то мне подсказывает, что хозяева пройдут дальше благодаря минимальной победе.

«Бетис» – «Брага»

Очень достойная и равная пара соперников, что лишний раз доказала первая встреча. «Брага» имела небольшое преимущество и воплотила его в красивый забитый мяч, но удержать не смогла. Гости красиво забить не смогли, но счет все равно сравняли (с пенальти). Теперь небольшим фаворитом противостояния видится команда Мануэля Пеллегрини. «Зелено-белые» в нынешней Лиги Европы на домашнем стадионе еще не проигрывали. Да и по составу севильцы все-таки превосходят португальских провинциалов. В свою пользу «Брага» может занести неуступчивость (лишь единожды уступила на выезде в нынешней еврокампании) и характер. Но я сомневаюсь, что этого хватит для итоговой победы. Мой прогноз – минимальная победа хозяев. При «обе забьют».

Лига конференций

1/4 финала

Ответные матчи

16.04. 2026

АЗ – «Шахтер»

Признаюсь, в первой игре «оранжево-черные» меня приятно удивили. Удивили главным образом итоговым счетом. Откровенно говоря, не мог себе даже представить, что «Шахтер» сможет забить три безответных мяча такой крепкой команде. До 70-й минуты матча если «горняки» чем-то и запомнились, так это, разве что, стерильным владением мяча. Да шальным ударом в перекладину. Но дальше все перевернулось с ног на голову – после блестящего гола Педриньо. Дальше номинальные гости стремглав бросились отыгрываться – и попали в капкан. Итоговые 3:0 – слишком хорошо для «Шахтера» в первом поединке. Возможно, если быть до конца объективным, то ни «горняки» на победу с таким счетом не заслуживали, ни голландцы не заслужили на крупное поражение. Есть ли шансы у АЗ отыграться? Сомневаюсь. Все-таки 0:3 – счет почти железобетонный. Хотя козыри у АЗ точно есть. Накануне встречи против «Шахтера», в рамках чемпионата Нидерландов коллектив из Алкмара в родных стенах разгромил «Херенвен» (3:0). Было это за день до игры УПЛ «горняков» против ЛНЗ. То есть, у голландцев – преимущество и в «лишних» днях подготовки к игре, и в сложности логистики «Шахтера». В общем, АЗ в ответном поединке не проиграет. Таков мой вердикт. Не исключаю также, что хозяева могут добыть победу. Ставка «обе забьют» – весьма уместна. Но дальше, уверен, все равно пройдут наши.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.