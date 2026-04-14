  4. Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз на матч 1/16 финала WTA 250 в Руане
14 апреля 2026, 10:50 | Обновлено 14 апреля 2026, 10:54
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз на матч 1/16 финала WTA 250 в Руане

Поединок 1/16 финала начнется 14 апреля не ранее 14:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 апреля, в первом круге турнира в Руане, свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 27) и Диан Парри ( WTA 95).

Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

Марта Костюк

Украинская спортсменка пока не может набрать полноценную форму, она начала с финала в Брисбене, где проиграла лидеру рейтинга Арине Соболенко. На Открытом чемпионате Австралии она вылетела в первом же круге, после чего оказалась, что у нее травма, из-за чего пришлось сделать паузу. На американские турниры в Майами и Индиан-Уэллс Марта вернулась, однако в обоих случаях вылетела на ранних стадиях, уступив дважды Елене Рыбакиной.

Свой последний матч спортсменка провела на Кубке Билли Джин Кинг, где обыграла Магду Линетт – 6:4, 6:0. В Руане Костюк первая ответственность, а это ответственность, нужно обязательно бороться за титул.

Диан Парри

Французская спортсменка считается неплохим середняком современно тенниса, на е счету в этом сезоне 9 побед в 16 встречах. Парри неплохо себя проявила на турнире в Остраве, где дошла до полуфинала. На Индиан Уэллс спортсменка преодолела квалификацию, а потом уступила во втором круге Мэдисон Киз.

В Майами теннисистке не удалось пройти квалификацию, она уступила в финале малоизвестной американке Калиевой. Хоть выступления и не впечатляют, Парри сумела подняться на 29 позиций, по сравнению с началом сезоне. С жеребьевкой француженке не повезло, но она способна дать бой сильной сопернице.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой трижды, пока счет 3:0 в пользу украинской спортсменки, хотя стоит учесть тот факт, что все матчи состоялись на харде, а предстоящая битва пройдет на грунте.

Прогноз

В предстоящем матче Костюк явный фаворит, она первая сеяная на турнире и не имеет права вылетать в первом круге. Психологическое преимущество тоже должно быть на стороне украинской спортсменки, учитывая историю очных противостояний.

Парри будет поддерживать местная публика, однако, разницу в классе это не компенсирует. Я поставлю на победу Марты с форой -4,5 гейма за 1,66.

Прогноз Sport.ua: Фора Костюк (-4.5) за 1.66

