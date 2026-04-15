Англия15 апреля 2026, 00:02 |
НЕЙМАР: «Этот футболист – чистая магия»
Бразилец – о Бергкампе
15 апреля 2026, 00:02 |
Бразильский вингер «Сантоса» Неймар поделился своими мыслями об игре легенды лондонского «Арсенала» Денниса Бергкампа.
«Я тот игрок, который рискует в каждом эпизоде. Ошибки – это часть твоего развития, а значит и часть твоей игры.
Мне очень нравилось смотреть на Денниса Бергкампа, этот футболист – чистая магия», – сказал Неймар.
Ранее сообщалось, что один из лучших футболистов своего поколения Неймар может завершить карьеру уже в этом году, если не получит вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира.
