НЕЙМАР: «Этот футболист – чистая магия»

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар поделился своими мыслями об игре легенды лондонского «Арсенала» Денниса Бергкампа.

«Я тот игрок, который рискует в каждом эпизоде. Ошибки – это часть твоего развития, а значит и часть твоей игры.

Мне очень нравилось смотреть на Денниса Бергкампа, этот футболист – чистая магия», – сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что один из лучших футболистов своего поколения Неймар может завершить карьеру уже в этом году, если не получит вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира.