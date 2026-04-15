  4. НЕЙМАР: «Этот футболист – чистая магия»
15 апреля 2026, 00:02
НЕЙМАР: «Этот футболист – чистая магия»

Бразилец – о Бергкампе

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар поделился своими мыслями об игре легенды лондонского «Арсенала» Денниса Бергкампа.

«Я тот игрок, который рискует в каждом эпизоде. Ошибки – это часть твоего развития, а значит и часть твоей игры.

Мне очень нравилось смотреть на Денниса Бергкампа, этот футболист – чистая магия», – сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что один из лучших футболистов своего поколения Неймар может завершить карьеру уже в этом году, если не получит вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира.

