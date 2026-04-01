Любимец Костюка в Динамо принял решение, которое не понравится Сабо
Яцык сделал предложение своей девушке
Талантливый футболист «Динамо», украинский полузащитник Александр Яцык, принял важное решение относительно своего будущего.
Футболист столичного гранда решил сделать предложение своей девушке Марине, и она ответила согласием.
Отметим, что в прошлом трансферном окне Яцык мог перейти в «Металлист 1925», но этот переход заблокировал Игорь Косюк, который рассчитывает на футболиста.
Ранее бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо неоднократно заявлял, что отношения могут плохо повлиять на карьеру молодых футболистов.
