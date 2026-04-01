Любимец Костюка в Динамо принял решение, которое не понравится Сабо

Талантливый футболист «Динамо», украинский полузащитник Александр Яцык, принял важное решение относительно своего будущего.

Футболист столичного гранда решил сделать предложение своей девушке Марине, и она ответила согласием.

Отметим, что в прошлом трансферном окне Яцык мог перейти в «Металлист 1925», но этот переход заблокировал Игорь Косюк, который рассчитывает на футболиста.

Ранее бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо неоднократно заявлял, что отношения могут плохо повлиять на карьеру молодых футболистов.