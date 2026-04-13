Уходит эпоха. Мяч Лиги чемпионов будет без звезд

Знаменитый мяч Лиги чемпионов будет переработан в следующем году после того, как Nike начала эксклюзивные переговоры с УЕФА о том, чтобы стать официальным поставщиком мячей для матчей в цикле 2027-2031 годов. Американская группа компаний перебила предложения конкурентов из Adidas и Puma в два раза и готова платить УЕФА по 45 млн долларов ежегодно.

Компания Adidas владеет контрактом на поставку мячей для Лиги чемпионов с 2001 года с культовым мячом Finale со звездным дизайном, имитирующим логотип Лиги чемпионов. Adidas владеет правами на звездный дизайн, а это значит, что последний матч с этим мячом состоится в финале Лиги чемпионов 2027 года, который пройдет 5 июня того же года на мадридском стадионе «Эстадио Метрополитано».

Nike выиграла право поставлять мячи и для других еврокубков. Работа над дизайном «орудия труда» футболистов уже началась.