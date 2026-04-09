ВИДЕО. Топ-игра в 40 лет. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Нойер остановил Реал
УЕФА по итогам первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов определил лучшего игрока недели.
Статус лучшего получил вратарь Баварии Мануэль Нойер, который помог обыграть Реал со счетом 2:1. 40-летний немецкий кипер сделал восемь сейвов и дал возможность выиграть на выезде.
В топ-3 лучших вошли вратарь Арсенала Давид Райа и хавбек ПСЖ Хвича Кварацхелия.
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2026
2nd: David Raya
3rd: Khvicha Kvaratskhelia
4th: Julián Alvarez
Manuel Neuer wins Player of the Week!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
