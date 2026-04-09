ВИДЕО. Топ-игра в 40 лет. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА по итогам первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов определил лучшего игрока недели.

Статус лучшего получил вратарь Баварии Мануэль Нойер, который помог обыграть Реал со счетом 2:1. 40-летний немецкий кипер сделал восемь сейвов и дал возможность выиграть на выезде.

В топ-3 лучших вошли вратарь Арсенала Давид Райа и хавбек ПСЖ Хвича Кварацхелия.