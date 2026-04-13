Новый рекорд. Сборная Украины по теннису ворвалась в топ-3 рейтинга наций
13 апреля обновился рейтинг национальный команд Кубка Билли Джин Кинг
Женская сборная Украины по теннису обновила национальный рекорд в рейтинге наций ITF.
10 и 11 апреля сине-желтые разгромили Польшу со счетом 4:0 в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Эта победа позволила украинской команде подняться на рекордное третье место.
Предыдущим лучшим результатом украинок была пятая позиция в сентябре 2025 года после полуфинала КБДК.
Выше сборной Украины находятся лишь команды Италии и Великобритании.
В сентябре женская сборная Украины сыграет в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2026 в китайском городе Шэньчжэнь.
Топ-10 рейтинга наций ITF
- 1. Италия – 1252.50
- 2. Великобритания – 1178.75 (+1 позиция)
- 3. Украина – 1060.25 (+5 позиций)
- 4. Испания – 1061.25 (+1 позиция)
- 5. Чехия – 1037.50 (+1 позиция)
