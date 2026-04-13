  4. Новый рекорд. Сборная Украины по теннису ворвалась в топ-3 рейтинга наций
13 апреля 2026, 21:36 | Обновлено 13 апреля 2026, 21:47
Новый рекорд. Сборная Украины по теннису ворвалась в топ-3 рейтинга наций

13 апреля обновился рейтинг национальный команд Кубка Билли Джин Кинг

13 апреля 2026, 21:36 | Обновлено 13 апреля 2026, 21:47
364
3 Comments
Новый рекорд. Сборная Украины по теннису ворвалась в топ-3 рейтинга наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Украины по теннису обновила национальный рекорд в рейтинге наций ITF.

10 и 11 апреля сине-желтые разгромили Польшу со счетом 4:0 в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Эта победа позволила украинской команде подняться на рекордное третье место.

Предыдущим лучшим результатом украинок была пятая позиция в сентябре 2025 года после полуфинала КБДК.

Выше сборной Украины находятся лишь команды Италии и Великобритании.

В сентябре женская сборная Украины сыграет в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2026 в китайском городе Шэньчжэнь.

Топ-10 рейтинга наций ITF

  • 1. Италия – 1252.50
  • 2. Великобритания – 1178.75 (+1 позиция)
  • 3. Украина – 1060.25 (+5 позиций)
  • 4. Испания – 1061.25 (+1 позиция)
  • 5. Чехия – 1037.50 (+1 позиция)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Виправте - 
Модере! Хтось криворукий набивав той рейтинг: 5 строчок - 2 помилки в цифрах. Мабуть недовчений гуманітарій??? 
Великобританія з 
