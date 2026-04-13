Новый рекорд. Сборная Украины по теннису ворвалась в топ-3 рейтинга наций

Женская сборная Украины по теннису обновила национальный рекорд в рейтинге наций ITF.

10 и 11 апреля сине-желтые разгромили Польшу со счетом 4:0 в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Эта победа позволила украинской команде подняться на рекордное третье место.

Предыдущим лучшим результатом украинок была пятая позиция в сентябре 2025 года после полуфинала КБДК.

Выше сборной Украины находятся лишь команды Италии и Великобритании.

В сентябре женская сборная Украины сыграет в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2026 в китайском городе Шэньчжэнь.

