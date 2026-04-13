  Защитник ЛНЗ: «Главное, что не проиграли Шахтеру»
13 апреля 2026, 21:11 | Обновлено 13 апреля 2026, 21:12
Защитник ЛНЗ: «Главное, что не проиграли Шахтеру»

Лидеры чемпионата сыграли вничью с «горняками»

ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

Один из лидеров ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua рассказал в чью пользу ничья в центральном матче 23 тура УПЛ между черкасчанами и «Шахтером» – 2:2.

«Быстро пропущенный гол не выбил нас из колеи. Считаю, что первый тайм смело можем записать себе в актив. Гости далеко не всегда находили контраргументы против наших вертикальных передач у их владений, угрожающих ситуаций было достаточно, и, думаю, что мы заслужили, чтобы пойти на перерыв при ничейном счете.

Во время длительного перерыва вызванного воздушной тревогой у «горняков» было достаточно времени, чтобы скрупулезно проанализировать нашу игру и внести коррективы. Во втором тайме сопернику удалось благодаря надежной подстраховке, игре на опережение, определиться с уязвимыми местами. Гости стали чаще владеть мячом, а поскольку сильны индивидуально, то стали больше выигрывать единоборства. Нам ничего не оставалось, как сосредоточиться на сохранении ничейного счета, хотя при первой возможности были готовы выбегать в контратаку. И после прохода Микитишина имели возможность выйти вперед, но Конопля отвел угрозу в последний момент.

Тем не менее, вспоминая ход событий во втором тайме, когда гости диктовали условия и создали несколько голевых моментов, мы больше должны быть довольны завоеванным очком. Главное, что мы не проиграли основному конкуренту и продолжаем погоню за чемпионским титулом».

Сейчас ЛНЗ и «Шахтер» лидируют в чемпионате, набрав по 51 очку, но у «горняков» еще игра в запасе.

