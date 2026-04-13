  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Не тот результат, которого мы заслуживаем»
13 апреля 2026, 21:14
Ефим КОНОПЛЯ: «Не тот результат, которого мы заслуживаем»

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля отреагировал на результат в Полтаве, где его команда разошлась миром с ЛНЗ, еще одним лидером чемпионата Украины. Финальный свисток прозвучал при счете 2:2 на табло.

«Это не тот результат, которого мы заслуживаем, но мы все равно идем своим путем», – написал Конопля по-английски.

В активе правого защитника «Шахтера» два гола и четыре ассиста в 26 официальных матчах сезона. Его команда лидирует вместе с ЛНЗ и имеет матч в запасе. Уже в четверг «горняки» проведут ответный поединок 1/4 финала Лиги конференций против АЗ, победив на прошлой неделе со счетом 3:0.

