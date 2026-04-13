Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.04
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 13 до 19 апреля.
М25 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 14 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Симон Диосси (Словакия) – Андрей Порицкий (Украина, 15) – 1:6, 3:6
- Иван Ангелов (Украина) – Габриэле Бранкателли (США) – 1:6, 2:6
- Владимир Ужиловский (Украина) – Кристоф Гайк (Германия, 9) – 7:5, 6:4
- Ян Ключинский (Польша) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 4:6, 6:7 (1:7)
- Василий Макаренко (Украина) – Лучано Барбарино (Италия) – 3:6, 6:1, 4:10
Второй круг
- Омар Морси (Египет) – Андрей Порицкий (Украина, 15) – 3:6, 7:6 (7:3), 8:10
- Мохаммед Сидики (Индия) – Владимир Ужиловский (Украина) – 7:6 (8:6), 3:6, 9:11
- Артем Мухтаруллин (Украина) – Карим Эль-Феки (Египет, уайлд-кард, 11) – 1:6, 2:6
Третий круг
- Аслан караев (2) – Андрей Порицкий (Украина, 15) – 14.04, 10:00
- Никита Янин (4) – Владимир Ужиловский (Украина) – 14.04
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Вадим Урсу (Украина) – ТВА
- ТВА – Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Юрий Джавакян (Украина) и Крис ван Вик (ЮАР) – Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина) – 14.04, не ранее 15:00
- Томас Фэнкатт (Австралия) и Аджит Раи (Новая Зеландия) – Роберт Стромбахс (Латвия) и Владимир Ужиловский (Украина) – 14.04, не ранее 15:00
М25 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд
Первый круг
- Георгий Кравченко (Украина) – Иоаннис Ксилас (Греция, 2) – 14.04
Парный разряд
Первый круг
- Федерико Яннаконе (Италия) и Георгий Кравченко (Украина) – Даниэл Домингуш (Ангола) и Николя Робер (Франция) – ТВА
М15 Дубровник (Хорватия – грунт), Dubrovnik Cup
Одиночный разряд
Первый круг
- Вячеслав Белинский (Украина, 1) – Джанникола Мисаси (Италия) – 14.04, не ранее 14:00
- Никита Маштаков (Украина) – Якуб Никод (Чехия) – 14.04, не ранее 12:30
Парный разряд
Первый круг
- Никита Маштаков (Украина) и Душан Обрадович (Сербия) – Пит Пинтер (Австрия) и Александер Вагнер (Австрия) – ТВА
М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Владимир Якубенко (Украина, 1) – Никола Ион (Канада) – 4:6, 2:6
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Александр Брайнин (Украина, 7) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Алек Декерс (Нидерланды) и Адриан Эцбах (Германия) – Александр Брайнин (Украина) и Самуэль Столарик (Словакия) – 14.04, не ранее 15:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
