Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.04

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 13 до 19 апреля.

М25 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 14 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Симон Диосси (Словакия) – Андрей Порицкий (Украина, 15) – 1:6, 3:6
  • Иван Ангелов (Украина) – Габриэле Бранкателли (США) – 1:6, 2:6
  • Владимир Ужиловский (Украина) – Кристоф Гайк (Германия, 9) – 7:5, 6:4
  • Ян Ключинский (Польша) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 4:6, 6:7 (1:7)
  • Василий Макаренко (Украина) – Лучано Барбарино (Италия) – 3:6, 6:1, 4:10

Второй круг

  • Омар Морси (Египет) – Андрей Порицкий (Украина, 15) – 3:6, 7:6 (7:3), 8:10
  • Мохаммед Сидики (Индия) – Владимир Ужиловский (Украина) – 7:6 (8:6), 3:6, 9:11
  • Артем Мухтаруллин (Украина) – Карим Эль-Феки (Египет, уайлд-кард, 11) – 1:6, 2:6

Третий круг

  • Аслан караев (2) – Андрей Порицкий (Украина, 15) – 14.04, 10:00
  • Никита Янин (4) – Владимир Ужиловский (Украина) – 14.04

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА Вадим Урсу (Украина) – ТВА
  • ТВА – Юрий Джавакян (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Юрий Джавакян (Украина) и Крис ван Вик (ЮАР) – Андрей Порицкий (Украина) и Вадим Урсу (Украина) – 14.04, не ранее 15:00
  • Томас Фэнкатт (Австралия) и Аджит Раи (Новая Зеландия) – Роберт Стромбахс (Латвия) и Владимир Ужиловский (Украина) – 14.04, не ранее 15:00

М25 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд

Первый круг

  • Георгий Кравченко (Украина) – Иоаннис Ксилас (Греция, 2) – 14.04

Парный разряд

Первый круг

  • Федерико Яннаконе (Италия) и Георгий Кравченко (Украина) – Даниэл Домингуш (Ангола) и Николя Робер (Франция) – ТВА

М15 Дубровник (Хорватия – грунт), Dubrovnik Cup

Одиночный разряд

Первый круг

  • Вячеслав Белинский (Украина, 1) – Джанникола Мисаси (Италия) – 14.04, не ранее 14:00
  • Никита Маштаков (Украина) – Якуб Никод (Чехия) – 14.04, не ранее 12:30

Парный разряд

Первый круг

  • Никита Маштаков (Украина) и Душан Обрадович (Сербия) – Пит Пинтер (Австрия) и Александер Вагнер (Австрия) – ТВА

М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 1) – Никола Ион (Канада) – 4:6, 2:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Александр Брайнин (Украина, 7) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Алек Декерс (Нидерланды) и Адриан Эцбах (Германия) – Александр Брайнин (Украина) и Самуэль Столарик (Словакия) – 14.04, не ранее 15:00
По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 13-19.04
Рейтинг ATP. Синнер опередил Алькараса, Сачко покинул топ-200
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стратегия Федерера. 25-й Grand Slam: а стоит ли Джоковичу играть на грунте?
Теннис | 13 апреля 2026, 19:45 0
Стратегия Федерера. 25-й Grand Slam: а стоит ли Джоковичу играть на грунте?
Стратегия Федерера. 25-й Grand Slam: а стоит ли Джоковичу играть на грунте?

Воспользуется ли Новак тактикой Роджера – пропуск сезона на грунте в 2017-2018 годах

Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Бокс | 13 апреля 2026, 08:41 6
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком

Боксер додумался выйти на ринг под звуки сигнала воздушной тревоги

МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
Футбол | 13.04.2026, 04:02
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Футбол | 13.04.2026, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Футбол | 13.04.2026, 14:23
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Популярные новости
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 93
Футбол
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
12.04.2026, 07:52 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 10
Футбол
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
