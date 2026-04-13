  Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 13-19.04
13 апреля 2026, 21:17 |
27
0

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 13-19.04

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

13 апреля 2026, 21:17 |
27
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 13-19.04
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 13 до 19 апреля

W75 Поторож (Словения – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Елизавета Котляр (Украина, 8) – Вания Вирмани (Канада, уайлд-кард) – 6:1, 6:0

Второй круг

  • Елизавета Котляр (Украина, 8) – Пиа Ловрич (Словения, 13) – 14.04, не ранее 12:00

Одиночный разряд

Первый круг

  • Виктория Грунчакова (Словакия) – Катарина Завацкая (Украина) – ТВА

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 15 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анастасия Сорская (Украина) – Яна Денисенко (Латвия) – 6:1, 6:1

Второй круг

  • Кристина Почтовик (Украина, 2) – Анастасия Сорская (Украина) – 7:6 (7:3), 6:3

Третий круг

  • Кристина Почтовик (Украина, 2) – Ананстасия Мозгалева (10) – 14.04

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА

W15 Орландо (Флорида, США – грунт)

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – София Белинская (Украина) – ТВА

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Мария Берген (Украина, 5) – Сара Нита (Кюрасао) – 5:7, 6:2, 7:10

Парный разряд

Первый круг

  • Мария Берген (Украина) и Агустина Чипак (Аргентина) – Лавиния Лучано (Италия) и Матильда Мариани (Италия) – ТВА
