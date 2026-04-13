ITF 13 апреля 2026, 21:17 |
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 13-19.04
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 13 до 19 апреля
W75 Поторож (Словения – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Елизавета Котляр (Украина, 8) – Вания Вирмани (Канада, уайлд-кард) – 6:1, 6:0
Второй круг
- Елизавета Котляр (Украина, 8) – Пиа Ловрич (Словения, 13) – 14.04, не ранее 12:00
Одиночный разряд
Первый круг
- Виктория Грунчакова (Словакия) – Катарина Завацкая (Украина) – ТВА
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 15 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анастасия Сорская (Украина) – Яна Денисенко (Латвия) – 6:1, 6:1
Второй круг
- Кристина Почтовик (Украина, 2) – Анастасия Сорская (Украина) – 7:6 (7:3), 6:3
Третий круг
- Кристина Почтовик (Украина, 2) – Ананстасия Мозгалева (10) – 14.04
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА
W15 Орландо (Флорида, США – грунт)
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – София Белинская (Украина) – ТВА
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Мария Берген (Украина, 5) – Сара Нита (Кюрасао) – 5:7, 6:2, 7:10
Парный разряд
Первый круг
- Мария Берген (Украина) и Агустина Чипак (Аргентина) – Лавиния Лучано (Италия) и Матильда Мариани (Италия) – ТВА
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 апреля 2026, 07:37 2
Известный тренер раскритиковал предателя Тимощука
Футбол | 13 апреля 2026, 15:32 161
Центральный матч 23-го тура УПЛ не помог определить абсолютного лидера таблицы
Футбол | 13.04.2026, 09:01
Бокс | 13.04.2026, 05:02
Теннис | 13.04.2026, 19:45
