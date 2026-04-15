  4. Арда ТУРАН обратился к УАФ: «Динамо хорошо об этом знает»
15 апреля 2026, 06:02
Арда ТУРАН обратился к УАФ: «Динамо хорошо об этом знает»

Тренер – о непростом графике

ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник «Шахтера» Арда Туран считает, что стоит провести работу совместно с представителями Украинской ассоциации футбола.

«Возможно, в будущем стоит провести определенную ментальную работу вместе с представителями Украинской ассоциации футбола, ведь «Динамо», «Александрия» и другие клубы, которые выступали в еврокубках, хорошо знают, насколько это сложный процесс.

Мы уже девять месяцев вместе, с моего первого дня в клубе и по сегодняшний день, поэтому на этом этапе сезона не может быть никаких оправданий неудачным результатам. Сейчас мы, стиснув зубы, продолжаем бороться за наши мечты. Конечно, хотелось бы, чтобы мы находились в других обстоятельствах, чтобы легче двигаться к своим целям, в то же время я убежден, что мы способны достичь этих мечтаний и создать нечто, что войдет в историю. И, безусловно, никто бы не отказался от того, чтобы условия для этого были немного благоприятнее», – сказал Туран.

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Шахтер Донецк
