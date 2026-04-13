Арда ТУРАН – о ничьей с ЛНЗ, критике УАФ и решении Ахметова

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал обширную пресс-конференцию после ничьей с ЛНЗ:

– Хотел бы поздравить ЛНЗ с действительно отличной работой, которую они проделали. Это очень цепкая команда, которая создала много проблем. Мы проанализировали их стиль футбола, и игра проходила по двум сценариям. В первом тайме они очень давили на наши ворота и качественно реализовали то огромное количество угловых, которое мы позволили им заработать. Мы сумели отличиться дважды благодаря навесам на Траоре, который удержал мяч, сыграв корпусом, и создал по сути два прекрасных момента для своих партнеров по команде. Во втором тайме сценарий событий складывался в нашу пользу – мы нанесли много ударов, которые, к сожалению, не сумели превратить в забитые мячи. Поэтому я, конечно, не очень рад тому факту, что мы потеряли два очка, однако безгранично горжусь ребятами и тем объемом работы, который они проделали. Впереди нас ждет очень сложное противостояние в Лиге конференций УЕФА с «АЗ Алкмааром», а после также очень важный матч с житомирским «Полесьем», которое, по моему убеждению, является лучшей командой Украины с точки зрения того футбола, который они пытаются строить, и вообще тренерской работы. Поэтому нас, безусловно, ждет еще одно чрезвычайно интересное, интенсивное и изнурительное противостояние.

– У Траоре и Марлона Сантоса через полгода заканчиваются контракты. Планирует ли «Шахтер» продолжить сотрудничество с этими игроками?

– Могу только сказать, что я полностью доволен их выступлениями и пребыванием в команде – как с морально-человеческой точки зрения, так и с учетом игровых качеств. Это два невероятных исполнителя, которые приносят команде чрезвычайно большую пользу, особенно в весенней части сезона. К сожалению или к счастью, я отвечаю только за спортивную составляющую, поэтому могу думать лишь о том, как правильно интегрировать их в нашу игровую модель. Что касается продления контрактов, это уже в зоне ответственности Дарио Срны, Сергея Палкина и, конечно, зависит от желания самих футболистов. Конечно, я бы очень хотел, чтобы они продолжили выступать за нас. И если это произойдет, я буду чрезвычайно счастлив.

– В «Шахтере» играет любимец черкасской публики Проспер Оба, однако он пока редко попадает в основной состав. Как проходит его адаптация и насколько вы им довольны на тренировках?

– Могу вас заверить, что его приобрели не только с прицелом на сегодняшний матч. У нас на него очень большие планы на будущее, и мы действительно видим его как системообразующего игрока для «Шахтера» на ближайшие годы. Очень важно подчеркнуть, что наша система по своей сути достаточно сложна, интеграция в нее требует значительных усилий. Тем более стоит учитывать, что в текущей части сезона он преимущественно выходил на замены. Я полностью убежден в его потенциале и не имею никаких сомнений, что он сумеет адаптироваться к нашей игровой модели и требованиям, которые я ставлю. У нас, как вам известно, много молодых футболистов, поэтому важно интегрировать их в командную игру постепенно и максимально плавно, чтобы избежать стрессовых для них ситуаций. Я убежден как в его потенциале, так и в потенциале других молодых игроков. Будем работать над тем, чтобы как можно лучше интегрировать его шаг за шагом.

– В матче против «АЗ Алкмаара» на позиции «восьмерки» выходил Изаки, а сейчас играл Бондаренко. Это футболисты, у которых отбор мяча не является сильной стороной, и сегодня качество пасов также оставляло желать лучшего. Вы довольны их игрой?

– На данный момент у нас небольшое преимущество в чемпионате Украины, и в то же время мы стараемся шаг за шагом продвигаться в еврокубках. Как я подчеркивал с первого дня пребывания в команде, каждый футболист имеет фундаментальное значение для нашей игры, особенно на длинной дистанции. На самом деле Изаки в отборах и в игре без мяча не так слаб, как может показаться на первый взгляд. Он выполняет свою специфическую роль, которую я ему поручаю, и на дистанции предыдущих матчей он нивелирует определенные минусы этой позиции. Что касается Бондаренко, некоторые статистические показатели могут создавать ложное впечатление, что он отбирает мало мячей и не слишком полезен в оборонительной работе. Однако, во-первых, дистанция, которую он преодолевает во время матчей, чрезвычайно велика. Кроме того, он является игроком, который координирует нашу систему. Учитывая отсутствие Дмитрия Крыскива и Марлона Гомеса, это два чрезвычайно важных исполнителя, которые приносят команде пользу и надежно подстраховывают партнеров.

– Эта неделя стала для «Шахтера» одной из самых тяжелых за последние 15 лет: ушел из жизни один из основателей команды Мирча Луческу. К тому же состоялся сложный матч четвертьфинала с «АЗ Алкмааром», а также шла подготовка к важному матчу чемпионата с ЛНЗ. Дополнительным испытанием стали постоянные переезды из Польши в Украину и из Украины в Нидерланды. В то же время на матче «Шахтера» впервые за 12 лет присутствовал Ринат Ахметов. Как вам, тренеру, удалось стабилизировать психологическое состояние футболистов и совместить все эти факторы, чтобы команда смогла успешно пройти этот непростой период?

– Прежде всего хотел бы поблагодарить за вопрос. Очень редко бывает, когда человек настолько глубоко понимает все обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться, поэтому я искренне это ценю. Это действительно непросто, поэтому я стараюсь доносить свои идеи до игроков через откровенное общение – прежде всего, как друг, который их понимает, и в то же время как тренер, который может вдохновить своим словом. Безусловно, нам тяжело: у нас много переездов, сложная логистика, а также мы столкнулись с травмами важных игроков. Однако сегодня многие дети просыпаются под обстрелами, и я убежден, что наши проблемы – ничто по сравнению с их проблемами. Поэтому мы должны помнить, для кого играем и какую цель преследуем.

Что касается присутствия президента, то, на мой взгляд, это стало дополнительным моральным стимулом для игроков. Человек такого масштаба, который сделал так много для клуба, Украины и украинского народа, безусловно, вдохновляет. А эмоции и атмосфера, которые он привнес своим появлением в раздевалке, только усилили настроение команды, которая и без того максимально мотивирована бороться за свою страну и ее честь на евроарене. Мы четко понимаем, ради чего выходим на поле. Как я уже отмечал ранее, возможно, в будущем стоит провести определенную ментальную работу вместе с представителями Украинской футбольной ассоциации, ведь «Динамо», «Александрия» и другие клубы, которые выступали в еврокубках, хорошо знают, насколько это сложный процесс. Мы уже девять месяцев вместе, с моего первого дня в клубе и по сегодняшний день, поэтому на этом этапе сезона не может быть никаких оправданий неудачным результатам. Сейчас мы, стиснув зубы, продолжаем бороться за наши мечты. Конечно, хотелось бы, чтобы мы находились в других обстоятельствах, чтобы легче двигаться к своим целям, но в то же время я убежден, что мы способны достичь этих мечтаний и создать нечто, что войдет в историю. И, безусловно, никто бы не отказался от того, чтобы условия для этого были немного благоприятнее.