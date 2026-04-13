Вероника Подрез – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Руане
13 апреля украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 206) начнет выступления в основной сетке турнира WTA 250 в Руане (Франция), который проходит на грунтовых кортах в помещении.
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию и впервые в карьере играет на уровне Тура, встретится с экс-третьей ракеткой мира Слоан Стивенс (США, WTA 552). Поединок начнется ориентировочно в 19:15 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Элизабеттой Коччаретто, либо с Алиной Чараевой.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
