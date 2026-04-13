  В погоне за рекордом. Шерки в дебютном сезоне АПЛ оформил уже 10 ассистов
Англия
13 апреля 2026, 18:08 | Обновлено 13 апреля 2026, 18:09
В погоне за рекордом. Шерки в дебютном сезоне АПЛ оформил уже 10 ассистов

Вспомним всех футболистов, сделавших в своем первом сезоне в АПЛ 11+ результативных передач

13 апреля 2026, 18:08 | Обновлено 13 апреля 2026, 18:09
В погоне за рекордом. Шерки в дебютном сезоне АПЛ оформил уже 10 ассистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

22-летний французский полузащитник Манчестер Сити Райан Шерки оформил свои 9-й и 10-й ассист в дебютном сезоне в АПЛ.

Произошло это в победном выездном матче 32 тура против Челси.

В истории АПЛ было всего 16 игроков, которые в своих дебютных сезонах осуществили большее количество результативных передач.

Рекорд Премьер-лиги принадлежит другому французу Эрику Кантона, который в сезоне 1992/93 оформил 15 ассистов в составе Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед.

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в дебютном сезоне АПЛ

  • 15 – Эрик Кантона (Лидс Юнайтед, Манчестер Юнайтед), 1992/93
  • 14 – Брайан Рой (Ноттингем Форест), 1994/95
  • 14 – Лоран Робер (Ньюкасл Юнайтед), 2001/02
  • 13 – Хуан Мата (Челси), 2011/12
  • 13 – Энди Коул (Ньюкасл Юнайтед), 1993/94
  • 12 – Лэндон Донован (Эвертон), 2009/10
  • 12 – Коди Гакпо (Ливерпуль), 2022/23
  • 12 – Эден Азар (Челси), 2012/13
  • 12 – Бретт Эмертон (Блэкберн Роверс), 2003/04
  • 12 – Димитри Пайет (Вест Хэм Юнайтед), 2015/16
  • 12 – Тимо Вернер (Челси), 2020/21
  • 11 – Санти Касорла (Арсенал), 2012/13
  • 11 – Мартин Петров (Манчестер Сити), 2007/08
  • 11 – Даррен Андертон (Ньюкасл Юнайтед), 1992/93
  • 11 – Юрген Клинсманн (Тоттенхэм Хотспур), 1994/95
  • 11 – Ниэлл Куинн (Манчестер Сити), 1992/93
  • 10 – Райан Шерки (Манчестер Сити), 2025/26
