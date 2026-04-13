В погоне за рекордом. Шерки в дебютном сезоне АПЛ оформил уже 10 ассистов

22-летний французский полузащитник Манчестер Сити Райан Шерки оформил свои 9-й и 10-й ассист в дебютном сезоне в АПЛ.

Произошло это в победном выездном матче 32 тура против Челси.

В истории АПЛ было всего 16 игроков, которые в своих дебютных сезонах осуществили большее количество результативных передач.

Рекорд Премьер-лиги принадлежит другому французу Эрику Кантона, который в сезоне 1992/93 оформил 15 ассистов в составе Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед.

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в дебютном сезоне АПЛ