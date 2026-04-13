ВИДЕО. 29 мая выйдет сериал о легендарной карьере Рафаэля Надаля
Netflix анонсировал дату выхода документального сериала о жизни и карьере легенды тенниса, испанца Рафаэля Надаля, опубликовав трейлер в социальных сетях.
Премьера сериала из четырех эпизодов состоится 29 мая 2026 года.
Документалка покажет не только невероятную карьеру Надаля, но и моменты его жизни за пределами корта.
Рафа – один из величайших теннисистов в истории, известный как «Король грунта».
Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году в возрасте 15 лет. В 2005 году, в возрасте 19 лет, он впервые выиграл Ролан Гаррос.
Более чем за 20 лет карьеры, он завоевал 22 трофея Grand Slam, из которых 14 – на открытом чемпионате Франции, что является рекордом всех времен. Помимо выигрыша трофеев Grand Slam, Надаль становился двукратным олимпийским чемпионом (в одиночном и парном разрядах – 2008 и 2016 год соответственно) и пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании.
Рафа официально завершил профессиональную карьеру в ноябре 2024 года на турнире Кубка Дэвиса, а официальная церемония прощания состоялась на главном корте Ролан Гаррос (корт Филиппа Шатрие), 25 мая 2025 года.
«Его неустанное упорство – его величайшее наследие. Это документальный фильм о величайшем теннисисте всех времен: Рафе Надале.
Премьера фильма «Рафа» состоится 29 мая», – подписали видео Netflix.
His relentless grit is his greatest legacy. This is the definitive documentary on an all-time great: Rafa Nadal.— Netflix (@netflix) April 13, 2026
