ВИДЕО. 29 мая выйдет сериал о легендарной карьере Рафаэля Надаля

Netflix анонсировал дату выхода документального сериала о жизни и карьере легенды тенниса, испанца Рафаэля Надаля, опубликовав трейлер в социальных сетях.

Премьера сериала из четырех эпизодов состоится 29 мая 2026 года.

Документалка покажет не только невероятную карьеру Надаля, но и моменты его жизни за пределами корта.

Рафа – один из величайших теннисистов в истории, известный как «Король грунта».

Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году в возрасте 15 лет. В 2005 году, в возрасте 19 лет, он впервые выиграл Ролан Гаррос.

Более чем за 20 лет карьеры, он завоевал 22 трофея Grand Slam, из которых 14 – на открытом чемпионате Франции, что является рекордом всех времен. Помимо выигрыша трофеев Grand Slam, Надаль становился двукратным олимпийским чемпионом (в одиночном и парном разрядах – 2008 и 2016 год соответственно) и пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании.

Рафа официально завершил профессиональную карьеру в ноябре 2024 года на турнире Кубка Дэвиса, а официальная церемония прощания состоялась на главном корте Ролан Гаррос (корт Филиппа Шатрие), 25 мая 2025 года.

«Его неустанное упорство – его величайшее наследие. Это документальный фильм о величайшем теннисисте всех времен: Рафе Надале.

Премьера фильма «Рафа» состоится 29 мая», – подписали видео Netflix.