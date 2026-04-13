Виталий Сачко – Габриэль Диалло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 апреля украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 208) начнет выступления в основной сетке грунтового турнира АТР 500 в Мюнхене, Германия.

В первом раунде украинец, который преодолел квалификацию, сыграет против Габриэля Диалло (Канада, ATP 37). Поединок начнется ориентировочно в 14:15 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперников. Счет 1:0 в пользу Сачко.

Победитель противостояния в 1/8 финала встретится либо с Александром Зверевым, либо с Миомиром Кецмановичем.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА