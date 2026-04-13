Салах стал пятым игроком в истории АПЛ с 250+ результативными действиями

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах совершил свое 250-е результативное действие в АПЛ, не учитывая голов с пенальти.

Случилось это в матче 32-го тура, в котором «красные» дома победили Фулхэм со счетом 2:0.

Египтянин стал лишь 5-м игроком в истории АПЛ, достигшим 250+ результативных действий (за исключением голов с пенальти).

До Салаха подобным достижениям отмечались лишь Уэйн Руни (288), Райан Гиггз (269), Алан Ширер (268) и Энди Коул (259).

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ (не считая голов с пенальти)