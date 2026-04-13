Салах стал пятым игроком в истории АПЛ с 250+ результативными действиями
Египетский нападающий Ливерпуля повторил достижения Руни, Гиггза, Ширера и Коула
Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах совершил свое 250-е результативное действие в АПЛ, не учитывая голов с пенальти.
Случилось это в матче 32-го тура, в котором «красные» дома победили Фулхэм со счетом 2:0.
Египтянин стал лишь 5-м игроком в истории АПЛ, достигшим 250+ результативных действий (за исключением голов с пенальти).
До Салаха подобным достижениям отмечались лишь Уэйн Руни (288), Райан Гиггз (269), Алан Ширер (268) и Энди Коул (259).
Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ (не считая голов с пенальти)
- 288 (185+103) – Уэйн Руни (Англия)
- 269 (107+162) – Райан Гиггз (Уэльс)
- 268 (204+64) – Алан Ширер (Англия)
- 259 (186+73) – Энди Коул (Англия)
- 250 (157+93) – Мохамед Салах (Египет)
