  Салах стал пятым игроком в истории АПЛ с 250+ результативными действиями
13 апреля 2026, 12:36 | Обновлено 13 апреля 2026, 12:37
Салах стал пятым игроком в истории АПЛ с 250+ результативными действиями

Египетский нападающий Ливерпуля повторил достижения Руни, Гиггза, Ширера и Коула

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах совершил свое 250-е результативное действие в АПЛ, не учитывая голов с пенальти.

Случилось это в матче 32-го тура, в котором «красные» дома победили Фулхэм со счетом 2:0.

Египтянин стал лишь 5-м игроком в истории АПЛ, достигшим 250+ результативных действий (за исключением голов с пенальти).

До Салаха подобным достижениям отмечались лишь Уэйн Руни (288), Райан Гиггз (269), Алан Ширер (268) и Энди Коул (259).

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ (не считая голов с пенальти)

  • 288 (185+103) – Уэйн Руни (Англия)
  • 269 ​​(107+162) – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 268 (204+64) – Алан Ширер (Англия)
  • 259 (186+73) – Энди Коул (Англия)
  • 250 (157+93) – Мохамед Салах (Египет)
