  4. НАГОРНЯК: «При всем уважении, Заря ничего не создала у наших ворот»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2026, 08:29
227
0

НАГОРНЯК: «При всем уважении, Заря ничего не создала у наших ворот»

Наставник «Эпицентра» разочарован результатом матча с «Зарей»

13 апреля 2026, 08:29 |
227
0
НАГОРНЯК: «При всем уважении, Заря ничего не создала у наших ворот»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк дал комментарий после поражения от «Зари» (0:1) в 23-м туре чемпионата Украины.

«Действительно, игра, которую не должны были проигрывать. Напротив, мы создавали, до забитого мяча было 2-3 хороших момента. К сожалению, не забили – вратарь хорошо сыграл. И пропустили мяч, давайте откровенно, из ничего, почти. Затем последовало больше таких эмоций. Ребята – молодцы, пытались исправить ситуацию во втором тайме. Единственный момент, когда Сифуэнтес мог ударить на технику, когда «Заря» ошиблась.

Возможно, мы станем сильнее, но мне как тренеру обидно такие игры проигрывать. Совершенно ровная игра. Знали, как они будут действовать, все правильно ребята выполняли. Где-то, возможно, предполагаю, немного не хватило эмоций. При всем уважении к «Заре» – они ничего не создали у наших ворот», – заявил тренер после матча.

«Эпицентр» идет 12-м в двух очках над зоной стыковых матчей.

Руслан Полищук Источник: ФК Эпицентр
