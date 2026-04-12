Трубин повторил свой рекорд по «сухим» матчам за Бенфику в одном сезоне
В активе украинского голкипера теперь 21 матч без пропущенных мячей в сезоне 2025/26
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграл 21-й матч в сезоне без пропущенных мячей за клуб во всех турнирах.
Произошло это в 29-м туре чемпионата Португалии, в котором «орлы» победили Насьонал со счетом 2:0.
Трубин в текущем сезоне повторил личный рекорд в составе Бенфики по количеству «сухих» матчей. В сезоне 2024/25 в активе украинца был также 21 матч без пропущенных мячей.
«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (59)
- 2023/24 – 17
- 2024/25 – 21
- 2025/26 – 21
Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику во всех турнирах (59)
- 12.04.2026: ЧП, Бенфика – Насьонал – 2:0
- 21.03.2026: ЧП, Бенфика – Витория – 3:0
- 21.02.2026: ЧП, Бенфика – AVS – 3:0
- 01.02.2026: ЧП, Тондела – Бенфика – 0:0
- 25.01.2026: ЧП, Бенфика – Эштрела – 4:0
- 17.01.2026: ЧП, Риу Аве – Бенфика – 0:2
- 22.12.2025: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 1:0
- 17.12.2025: КП, Фаренсе – Бенфика – 0:2
- 14.12.2025: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:4
- 10.12.2025: ЛЧ, Бенфика – Наполи – 2:0
- 25.11.2025: ЛЧ, Аякс – Бенфика – 0:2
- 01.11.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
- 25.10.2025: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
- 05.10.2025: ЧП, Порту – Бенфика – 0:0
- 20.09.2025: ЧП, AVS – Бенфика – 0:3
- 27.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0
- 20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
- 16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
- 12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
- 06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
- 31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
- 24.06.2025: КЧС, Бенфика – Бавария – 1:0
- 20.06.2025: КЧС, Бенфика – Окленд Сити – 6:0
- 27.04.2025: ЧП, Бенфика – AVS – 6:0
- 19.04.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
- 28.03.2025: ЧП, Жил Висенте – Бенфика – 0:3
- 15.02.2025: ЧП, Санта-Клара – Бенфика – 0:1
- 12.02.2025: ЛЧ, Монако – Бенфика – 0:1
- 29.01.2025: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 0:2
- 17.01.2025: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 4:0
- 08.01.2025: КЛ, Бенфика – Брага – 3:0
- 23.12.2024: ЧП, Бенфика – Эштурил – 3:0
- 19.12.2024: ЧП, Насьонал – Бенфика – 0:2
- 11.12.2024: ЛЧ, Бенфика – Болонья – 0:0
- 07.12.2024: ЧП, Бенфика – Витория – 1:0
- 01.12.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:2
- 30.10.2024: КЛ, Бенфика – Санта-Клара – 3:0
- 27.10.2024: ЧП, Бенфика – Риу Аве – 5:0
- 02.10.2024: ЛЧ, Бенфика – Атлетико – 4:0
- 23.09.2024: ЧП, Боавишта - Бенфика - 0:3
- 24.08.2024: ЧП, Бенфика – Эштрела – 1:0
- 17.08.2024: ЧП, Бенфика – Коза Пия – 3:0
- 12.05.2024: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
- 29.03.2024: ЧП, Бенфика – Шавиш – 1:0
- 17.03.2024: ЧП, Коза Пия – Бенфика – 0:1
- 14.03.2024: ЛЕ, Рейнджерс – Бенфика – 0:1
- 25.02.2024: ЧП, Бенфика – Портимоненсе – 4:0
- 22.02.2024: ЛЕ, Тулуза – Бенфика – 0:0
- 04.02.2024: ЧП, Бенфика – Жил Висенте – 3:0
- 19.01.2024: ЧП, Бенфика – Боавишта – 2:0
- 06.01.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:3
- 29.12.2023: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 3:0
- 17.12.2023: ЧП, Брага – Бенфика – 0:1
- 03.12.2023: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:0
- 25.11.2023: КП, Бенфика – Фомаликан – 2:0
- 04.11.2023: ЧП, Шавиш – Бенфика – 0:2
- 31.10.2023: КЛ, Арока – Бенфика – 0:2
- 07.10.2023: ЧП, Эштурил – Бенфика – 0:1
- 29.09.2023: ЧП, Бенфика – Порту – 1:0
