Трубин повторил свой рекорд по «сухим» матчам за Бенфику в одном сезоне

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграл 21-й матч в сезоне без пропущенных мячей за клуб во всех турнирах.

Произошло это в 29-м туре чемпионата Португалии, в котором «орлы» победили Насьонал со счетом 2:0.

Трубин в текущем сезоне повторил личный рекорд в составе Бенфики по количеству «сухих» матчей. В сезоне 2024/25 в активе украинца был также 21 матч без пропущенных мячей.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (59)

2023/24 – 17

2024/25 – 21

2025/26 – 21

