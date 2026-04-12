Судаков наблюдал. Бенфика одолела аутсайдера, Трубин сыграл на ноль
«Орлы» спокойно переиграли на своем поле «Насьонал»
12 апреля состоялся матч между «Бенфикой» и «Насьоналом» в 29-м туре чемпионата Португалии.
Поединок на «Эштадиу да Луж» завершился положительно для подопечных Жозе Моуринью: «орлы» забили два мяча за 11 минут и сняли вопрос о победителе встречи.
Во втором тайме столичный клуб мог довести дело до разгрома, однако Эвангелос Павлидис не реализовал пенальти.
"Бенфика" одержала победу со счетом 2:0, а украинский вратарь Анатолий Трубин провел сухой матч.
Георгий Судаков наблюдал за игрой со скамейки запасных, Моуриньо не дал возможности полузащитнику проявить себя.
Чемпионат Португалии. 29-й тур, 12 апреля
«Бенфика» – «Насьонал» – 2:0
Голы: Шельдеруп, 3, Рафа Силва, 14
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Автор ти хоч розумієш сам що написав!!??
Сухарь Трубина💪🇺🇦 Ура Бенфикушка🦅❤️