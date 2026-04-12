12 апреля 2026, 21:54 | Обновлено 12 апреля 2026, 22:12
Судаков наблюдал. Бенфика одолела аутсайдера, Трубин сыграл на ноль

«Орлы» спокойно переиграли на своем поле «Насьонал»

12 апреля 2026, 21:54 | Обновлено 12 апреля 2026, 22:12
384
6 Comments
Судаков наблюдал. Бенфика одолела аутсайдера, Трубин сыграл на ноль
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля состоялся матч между «Бенфикой» и «Насьоналом» в 29-м туре чемпионата Португалии.

Поединок на «Эштадиу да Луж» завершился положительно для подопечных Жозе Моуринью: «орлы» забили два мяча за 11 минут и сняли вопрос о победителе встречи.

Во втором тайме столичный клуб мог довести дело до разгрома, однако Эвангелос Павлидис не реализовал пенальти.

"Бенфика" одержала победу со счетом 2:0, а украинский вратарь Анатолий Трубин провел сухой матч.

Георгий Судаков наблюдал за игрой со скамейки запасных, Моуриньо не дал возможности полузащитнику проявить себя.

Чемпионат Португалии. 29-й тур, 12 апреля

«Бенфика» – «Насьонал» – 2:0

Голы: Шельдеруп, 3, Рафа Силва, 14

По теме:
Трубин повторил свой рекорд по «сухим» матчам за Бенфику в одном сезоне
Бенфика – Насьонал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Моуриньо проигнорировал Судакова при выборе состава Бенфики на матч лиги
Битва за золото. Прогнозы специалистов на матч ЛНЗ – Шахтер
Футбол | 12 апреля 2026, 18:30 9
Битва за золото. Прогнозы специалистов на матч ЛНЗ – Шахтер
Битва за золото. Прогнозы специалистов на матч ЛНЗ – Шахтер

В предстоящем поединке встретятся первая и вторая команды текущего чемпионата

Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа
Футбол | 12 апреля 2026, 22:19 0
Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа
Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа

Руслан ожидаемо получил самый высокий балл

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Футбол | 12.04.2026, 08:23
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12.04.2026, 09:06
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Бокс | 12.04.2026, 09:23
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Так тиждень тому іншого аутсайдера в якого зараз стільки ж пунктів як і в Насьйонала, Бенфіка не обіграла. І Каза Пія на один щабель нижче поки що хоч не зіграла цей тур поки ще.
"...Виграла ауцайдера...." - а куди їх грали? Усіх одразу чи поодинці?
Автор ти хоч розумієш сам що написав!!??
Спіртовики, що значить виграла аутсайдера, нагнула і ви@бала чи як, ви хоча б грамотності навчіться спочатку, а потім пишіть, валянки, ну і на свята не бухайте за компом)))
Прекрасная игра, прекрасная победа🎉🎉🥳
Сухарь Трубина💪🇺🇦 Ура Бенфикушка🦅❤️
Популярные новости
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 44
Бокс
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
11.04.2026, 04:35 14
Футбол
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
10.04.2026, 18:35 1
Футбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 446
Футбол
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
12.04.2026, 11:11 1
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 15
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
