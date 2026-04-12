Португалия12 апреля 2026, 22:57 | Обновлено 12 апреля 2026, 22:58
Бенфика – Насьонал – 2:0. Сухарь Трубина, Судаков в запасе. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Португалии
12 апреля «Бенфика» оказалась сильнее за «Насьонал» в 29-м туре чемпионата Португалии.
Столичный клуб одержал победу над соперником на своем поле «Эштадиу да Луж» со счетом 2:0.
От пропущенных мячей «орлов» спас украинец Анатолий Трубин, который провел на поле весь матч.
А вот его партнёр по сборной – Георгий Судаков – просидел все 90 минут на скамейке запасных.
Чемпионат Португалии. 29-й тур, 12 апреля
«Бенфика» – «Насьонал» – 2:0
Голы: Шельдеруп, 3, Рафа Силва, 14
Видео голов и обзор матча:
События матча
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика), асcист Джанлука Престианни.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Шельдеруп (Бенфика), асcист Джанлука Престианни.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 11 апреля 2026, 23:10 1
Чиновник анонсировал грандиозный поединок
Футбол | 12 апреля 2026, 12:12 2
Специалист обеспокоен делами в расположении криворожского Кривбасса
Футбол | 12.04.2026, 16:12
Футбол | 12.04.2026, 14:54
Футбол | 12.04.2026, 22:22
