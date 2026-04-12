12 апреля «Бенфика» оказалась сильнее за «Насьонал» в 29-м туре чемпионата Португалии.

Столичный клуб одержал победу над соперником на своем поле «Эштадиу да Луж» со счетом 2:0.

От пропущенных мячей «орлов» спас украинец Анатолий Трубин, который провел на поле весь матч.

А вот его партнёр по сборной – Георгий Судаков – просидел все 90 минут на скамейке запасных.

Чемпионат Португалии. 29-й тур, 12 апреля

«Бенфика» – «Насьонал» – 2:0

Голы: Шельдеруп, 3, Рафа Силва, 14

