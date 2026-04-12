12 апреля на Эштадиу да Луш пройдет матч 29-го тура Примейры Португалии, в котором Бенфика встретится с Насьоналем. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в последнее время оставалась за спиной у соседа, Спортинга, беря только второстепенные трофеи, типа Кубка Лиги в прошлом сезоне или Суперкубка в начале этого. Когда еще и в Лиге чемпионов основной раунд начался с безвольного поражения Карабаху, руководство проекта не прошло мимо шанса вернуть в Лиссабон Моуринью.

Пока что идея кажется ошибочной. Лига чемпионов запомнилась выходом в плей-офф за счет гола Трубина, но потом португальцы уже в феврале дважды проиграли тому же Реалу. Еще раньше они успели вылететь из обоих кубков. А в Примейре отстают теперь еще и Порту, тем более что в прошлом туре потеряли очки еще и с Каса Пией, закончив со скромным соседом 1:1. Но Жозе не считает виновным в неудачах себя, а вот ряд игроков, в том числе и Судакова, критикует.

Насьонал

Клуб в свое время, кстати, не такое уж и давнее, неоднократно стартовал в еврокубках. Но сейчас он чередует выступления во втором дивизионе страны и Примейре. В элитную португальскую лигу получилось, в который уже раз, вернуться в 2024-м году. И, для начала, собрав всего 34 очка, представитель Мадейры ухитрился финишировать на комфортном четырнадцатом месте.

Сейчас сценарий может повториться, пусть и не во всех деталях, но в ключевых. Опять статистика не впечатляет, но хватает пока что тех, кто хуже. За счет победы 2:0 в прошлом туре над Эштрелой получилось опередить Каса Пию и стать семнадцатой. Но, во-первых, это при равенстве очков (всего по 27), во-вторых, у конкурента есть матч в запасе.

Статистика личных встреч

В последний раз островитяне побеждали еще в 2010-м году. После этого они с грандом только дважды сводили поединки вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева обязаны выигрывать, причем с запасом. Стоит приглядеться ко ставке на фору в размере -2,0 голов (коэффициент - 1,63 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua: Фора Бенфики (-2) за 1.63