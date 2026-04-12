Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Насьонал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Бенфика
12.04.2026 20:00
Насьонал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
12 апреля 2026, 16:55
Бенфика – Насьонал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок начнется 12 апреля в 20:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

12 апреля на Эштадиу да Луш пройдет матч 29-го тура Примейры Португалии, в котором Бенфика встретится с Насьоналем. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в последнее время оставалась за спиной у соседа, Спортинга, беря только второстепенные трофеи, типа Кубка Лиги в прошлом сезоне или Суперкубка в начале этого. Когда еще и в Лиге чемпионов основной раунд начался с безвольного поражения Карабаху, руководство проекта не прошло мимо шанса вернуть в Лиссабон Моуринью.

Пока что идея кажется ошибочной. Лига чемпионов запомнилась выходом в плей-офф за счет гола Трубина, но потом португальцы уже в феврале дважды проиграли тому же Реалу. Еще раньше они успели вылететь из обоих кубков. А в Примейре отстают теперь еще и Порту, тем более что в прошлом туре потеряли очки еще и с Каса Пией, закончив со скромным соседом 1:1. Но Жозе не считает виновным в неудачах себя, а вот ряд игроков, в том числе и Судакова, критикует.

Насьонал

Клуб в свое время, кстати, не такое уж и давнее, неоднократно стартовал в еврокубках. Но сейчас он чередует выступления во втором дивизионе страны и Примейре. В элитную португальскую лигу получилось, в который уже раз, вернуться в 2024-м году. И, для начала, собрав всего 34 очка, представитель Мадейры ухитрился финишировать на комфортном четырнадцатом месте.

Сейчас сценарий может повториться, пусть и не во всех деталях, но в ключевых. Опять статистика не впечатляет, но хватает пока что тех, кто хуже. За счет победы 2:0 в прошлом туре над Эштрелой получилось опередить Каса Пию и стать семнадцатой. Но, во-первых, это при равенстве очков (всего по 27), во-вторых, у конкурента есть матч в запасе.

Статистика личных встреч

В последний раз островитяне побеждали еще в 2010-м году. После этого они с грандом только дважды сводили поединки вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева обязаны выигрывать, причем с запасом. Стоит приглядеться ко ставке на фору в размере -2,0 голов (коэффициент - 1,63 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua: Фора Бенфики (-2) за 1.63

По теме:
Бенфика – Насьонал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Насьонал Фуншал Бенфика прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем