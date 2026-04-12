Пеп ГВАРДИОЛА: «Уважайте Арсенал, это выдающаяся команда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Челси» (3:0) высказался о предстоящей битве с «Арсеналом».

«Нам предстоит сыграть против команды, которая в 49 матчах проиграла всего трижды, а в Лиге чемпионов ни разу не уступила. В финале Кубка лиги «Сити» был полным аутсайдером – ни один человек в этой стране не поставил бы ни фунта на то, что мы будем намного лучше. Возможно, сейчас все немного по-другому.

Я очень уважаю «Арсенал» за то, чего он добился за последние несколько лет. Я знаю тренера, игроков, их уровень, как они борются в любых обстоятельствах. Есть тактические проблемы, возможно, мы что-то скорректируем. «Канониры» были лучшей командой в этой стране, в Европе, до сих пор. Обыграть «Арсенал» один раз очень сложно, представьте, что мы обыграем его дважды за несколько недель. Нам нужно отдохнуть. Я хотел бы сказать своим болельщикам –уважайте «Арсенал», это выдающаяся команда. Присоединяйтесь к нам с первой минуты, потому что игроки сделают все возможное», – заявил Пеп Гвардиола.

В случае победы над «Арсеналом» «Манчестер Сити» сравняется с ним по потерянным очкам.