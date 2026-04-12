Канадский козак. Определен соперник Сачко в 1/16 финала ATP 500 в Мюнхене
В первом раунде основной сетки украинец сыграет против Габриэля Диалло
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 180) получил соперника в 1/16 финала грунтового турнира АТР 500 в Мюнхене, Германия.
В первом раунде основной сетеи украинец сыграет против представителя Канады Габриэла Диалло (АТР 36).
Диалло имеет украинские корни – его мама родом из Украины. А в Instagram у Габриэля в описании профиля написано «козак».
Ранее Виталий играл против Габриэля только один раз. В 2023 году Сачко одолел Диалло в 1/16 финала челленджера во французском Муйрон-ле-Каптиф.
Победитель пары Сачко – Диалло выйдет либо на первого сеяного Александра Зверева, либо на Миомира Кецмановича.
Виталий стартовал в Мюнхене с квалификации и впервые в 2026 году вышел в основную сетку соревнований на уровне Тура. В отборе Сачко прошел Дамира Джумхура и Макса Ханса Ренберга.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По мнению Мирослава Ступара, Роман Блавацкий справился со своими обязанностями
Киевское Динамо сенсационно проигрывает второй матч подряд