12 апреля 2026, 17:50 |
Канадский козак. Определен соперник Сачко в 1/16 финала ATP 500 в Мюнхене

В первом раунде основной сетки украинец сыграет против Габриэля Диалло

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Диалло

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 180) получил соперника в 1/16 финала грунтового турнира АТР 500 в Мюнхене, Германия.

В первом раунде основной сетеи украинец сыграет против представителя Канады Габриэла Диалло (АТР 36).

Диалло имеет украинские корни – его мама родом из Украины. А в Instagram у Габриэля в описании профиля написано «козак».

Ранее Виталий играл против Габриэля только один раз. В 2023 году Сачко одолел Диалло в 1/16 финала челленджера во французском Муйрон-ле-Каптиф.

Победитель пары Сачко – Диалло выйдет либо на первого сеяного Александра Зверева, либо на Миомира Кецмановича.

Виталий стартовал в Мюнхене с квалификации и впервые в 2026 году вышел в основную сетку соревнований на уровне Тура. В отборе Сачко прошел Дамира Джумхура и Макса Ханса Ренберга.

