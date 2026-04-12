Аль-Ахдуд – Аль-Наср – 0:2. 968-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча
11 апреля «Аль-Наср» одержал уверенную победу над клубом «Аль-Охдуд» в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Автором первого гола в матче стал легендарный нападающий Криштиану Роналду, который продолжает путь к отметке в 1000 голов: в активе легенды уже 968 забитых мячей.
Во втором тайме отличился другой португальский футболист Жоау Феликс. После его гола счет больше не изменился – 2:0 в пользу «Аль-Насра».
Чемпионат Саудовской Аравии. 28-й тур, 11 апреля
«Аль-Охдуд» – «Аль-Наср» – 0:2
Голы: Роналду, 15, Феликс, 47
Видео голов и обзор матча:
События матча
