  4. Аль-Ахдуд – Аль-Наср – 0:2. 968-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча
12 апреля 2026, 15:41 | Обновлено 12 апреля 2026, 15:42
114
0

Аль-Ахдуд – Аль-Наср – 0:2. 968-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии

12 апреля 2026, 15:41 | Обновлено 12 апреля 2026, 15:42
114
0
Аль-Ахдуд – Аль-Наср – 0:2. 968-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

11 апреля «Аль-Наср» одержал уверенную победу над клубом «Аль-Охдуд» в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Автором первого гола в матче стал легендарный нападающий Криштиану Роналду, который продолжает путь к отметке в 1000 голов: в активе легенды уже 968 забитых мячей.

Во втором тайме отличился другой португальский футболист Жоау Феликс. После его гола счет больше не изменился – 2:0 в пользу «Аль-Насра».

Чемпионат Саудовской Аравии. 28-й тур, 11 апреля

«Аль-Охдуд» – «Аль-Наср» – 0:2

Голы: Роналду, 15, Феликс, 47

Видео голов и обзор матча:

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Наваф Бушаль.
